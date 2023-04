Bild: KI Stable Diffusion | Bearbeitung: c‘t Wortmalerei Schnell schöne Bilder generieren mit dem Stable Diffusion WebUI Ganz ohne künstlerisches Talent generieren Sie mit Stable Diffusion schöne Bilder. Schon kurze Texteingaben reichen für erstaunliche Grafiken, fotorealistische Bilder und Gemälde. Mit den folgenden Tipps kriegen Sie ruckzuck ansehnliche Bilder hin. Von Liane M. Dubowy

Ein Blogbeitrag oder eine Präsentation sehen mit bunten Bildern gleich viel ansprechender aus. Jede Social-Media-Plattform verlangt ein Profilbild und auf Plattformen wie Twitch und Discord machen sich selbst entworfene Emotes (Emojis) ausgezeichnet. Mit StableDiffusion können Sie solches Bildmaterial leicht selbst gestalten. Künstlerisches Talent brauchen Sie dafür nicht, ein paar kreative Ideen allerdings schon: Liefern Sie einem KI-Bildgenerator wie Stable Diffusion die richtigen Stichworte, spuckt dieser Bildmaterial aus, das zu Ihren Wünschen passt. Anders als bei Midjourney schaut beim Experimentieren mit Stable Diffusion auf dem lokalen PC niemand bei Formulierungsversuchen über die Schulter und die Experimente kosten nur ein wenig Strom. So können Sie sich entspannt herantasten. Mit ein paar abstrakten Worten ist beim „Prompt Engineering“ – so der Fachbegriff für das Formulieren einer Texteingabe – allerdings kein Blumentopf zu gewinnen. Mit den folgenden praktischen Tipps gelangen Sie schnell zu ansehnlichen Ergebnissen.

Das Stable Diffusion WebUI macht es möglich, den KI-Bildgenerator ganz bequem grafisch zu steuern: Text eintippen, Modifikatoren ergänzen, optional an ein paar Schiebereglern ziehen und den Vorgang per Klick starten. Anschließend verfeinern Sie die Ergebnisse gezielt. Oder Sie fangen mit einer groben Skizze an und lassen die KI daraus ein Bild zeichnen.