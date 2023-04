Bild: KI Stable Diffusion | Bearbeitung: c't Grips-Chips Die besten Grafikkarten für Stable Diffusion AI Wer Stable Diffusion AI daheim nutzen möchte, braucht viel Rechenpower. Wir haben 20 Grafikkarten unter Windows und Linux ausprobiert und geben Auswahltipps. Von Carsten Spille

So schöne Ergebnisse die Bilder-KI auch produzieren kann: Stable Diffusion hat ein kleines Problem. Sie ist nicht ganz stabil. Die erzeugten Bilder sehen anders aus, wenn man bei sonst gleichen Parametern lediglich die gewünschte Auflösung erhöht. Daher ist es leider nicht möglich, in niedrigen Auflösungen herumzuprobieren, bis das Ergebnis den eigenen Wünschen entspricht, und dann das Bild einfach nochmal über Nacht in hoher Auflösung berechnen zu lassen. Und mit hoher Auflösung sind hier bereits Bilder in Full HD gemeint, also mit 1920 × 1080 Bildpunkten.

Wer also schöne und zugleich hochauflösende Bilder erzeugen möchte, braucht starke Hardware und die jeweils dazu passenden Treiber, Software-Versionen und das optimale Betriebssystem.