Bild: AVR SCR, stock.adobe.com | Bearbeitung: c’t Automatischer Weichensteller Webservices mit C++, Teil 3: Routing von Anfragen Nicht der Triebfahrzeugführer entscheidet darüber, an welchem Gleis der Zug einfährt, sondern der Fahrdienstleiter im Stellwerk. Ein zentral gesteuertes Routing von Anfragen soll nun der in den beiden vorausgegangenen Teilen entstandene Webservice dazulernen. Wir zeigen, wie der Code dabei an Ordnung gewinnt. Von Oliver Lau

Dem Beispiel-Webservice aus den beiden vorangehenden Teilen dieser Serie mangelt es ein wenig an Übersichtlichkeit, obwohl er nur ein paar Hundert Zeilen umfasst. Es fängt damit an, dass er Anfragen in einer if / else -Kaskade nach URL-Pfad und HTTP-Methode unterscheidet und den jeweils passenden Codeblock dazu ausführt [1, 2]. Bei nur zwei, drei möglichen Optionen mag das gerade so noch angehen, aber wenn es mehr werden, verliert man schnell den Überblick.

c't kompakt Nach Curly’s Law soll eine Funktion genau eine Aufgabe erfüllen und nur diese.

Diesem Gesetz folgend wird der in den zwei vorangegangenen Teilen entstandene Webservice nun modularer.

Durch die Trennung des Routings und des Request-Handlings von der Verbindungsabwicklung gewinnt der Code an Übersichtlichkeit und Wartbarkeit.