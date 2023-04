Formelsammler Die Zeichenerkennung von Mathpix Snip erkennt gedruckte oder handgeschriebene Formeln und Texte. Beides exportiert die Software wahlweise als LaTeX, Markdown, PDF oder Office-Dokument.

Mathpix Snip kann man als Mobil-App, Desktop- oder Webanwendung nutzen; auch ein Chrome-Add-in steht zur Verfügung. Zur Dateneingabe verwendet man Bild- oder PDF-Dateien. Bei der Bilddatei kann es sich um das Foto einer Vorlesungsmitschrift handeln oder um einen Screenshot mit Formel, beispielsweise von einer Website oder aus einem E-Book. Mit den Desktopversionen der Software lassen sich direkt Screenshots anfertigen, die „Snips“ heißen. Alle Eingabedateien landen auf dem Server des Anbieters. Beim Hochladen eines PDFs kann man einzelne Seiten angeben, falls nicht das gesamte Dokument eingelesen werden soll.

Sobald die Software Inhalte erkennt, bietet sie diverse Ausgabeformate an. Texte lassen sich als LaTeX, Markdown, PDF oder DOCX ausgeben oder direkt in Notion, Overleaf oder Typora weiterbearbeiten. Mathematische oder chemische Formeln kann Mathpix Snip auch als Asciimath oder Mathml beziehungsweise ChemDraw exportieren, Tabellen lassen sich als CSV in Excel oder Google-Sheets übertragen. Vor dem Export kann man im Editor alle Inhalte bearbeiten.