Zahlen, Daten, Fakten MINT-Arbeitsmarkt

Laut dem arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft waren im Oktober 2022 rund 502.000 MINT-Stellen unbesetzt, knapp 177.000 Personen suchten einen MINT-Job. Die Differenz wird als MINT-Lücke bezeichnet.

Die Gründe für diese Lücke sind vielfältig. So ist die Zahl der Studienanfänger in MINT-Fächern rückläufig: Im Studienjahr 2021/22 nahmen rund 172.000 Menschen ein MINT-Studium auf – 13 Prozent weniger als fünf Jahre vorher. Der größte Engpass herrscht allerdings bei den MINT-Fachkräften, also Personen, die eine berufliche Ausbildung im dualen System absolviert haben, und auch die Zahl der MINT-Azubis sinkt seit Jahren.