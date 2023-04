Präzisionswerkzeug Die MP-20TWS von Mackie klingen trotz kräftigem Bass klar und präzise. Außerdem überzeugt die Akkulaufzeit der In-Ear-Kopfhörer.

Die Ausstattung der In-Ear-Hörer ähnelt jener der Konkurrenz dieser Preisklasse: Umgebungsgeräusche dimmen die Ohrhörer per Active Noise Cancelling (ANC) oder sie leiten sie per Transparenzmodus herein, wenn wichtig ist, dass man sie hört. Per Bluetooth 5.2 verbinden sie sich mit Abspielgeräten. Die Mackies verstehen die üblichen Codecs SBC und AAC, nicht aber LDAC und aptX. Multipoint-Bluetooth, das Verbindung zu zwei Abspielgeräten gleichzeitig hält, beherrschen die Kopfhörer ebenfalls nicht.

Tippen auf die Touchflächen auf den Außenseiten steuert die Medienwiedergabe und Telefonate, zu kräftige Berührungen werden dabei unangenehm verstärkt übertragen. Eine App, mit der man die Bedienung oder den Klang anpassen könnte, gibt es nicht.