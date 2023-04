Mehr WLAN-Router mit schnellem Wi-Fi 7

Netgear bringt als dritter Hersteller einen WLAN-Router fürs kommende Wi-Fi 7 heraus. Der RS700 soll funkseitig summarisch knapp 19 Gbit/s stemmen und über zwei 10-Gigabit-Ports verteilen.

Mit dem jüngst angekündigten RS700 reiht sich Netgear in die Phalanx der Wi-Fi-7-Frühstarter ein: Nach TP-Link im November 2022 (c’t 26/2022, S. 48) und AVM im Februar 2023 (c’t 7/2023, S. 42) ist die kalifornische Firma der dritte hierzulande tätige Hersteller, der einen WLAN-Router gemäß dem nächsten, noch nicht ratifizierten Standard IEEE 802.11be alias Wi-Fi 7 herausbringen will. Für den Internetzugang setzt das Gerät ein externes DSL-, Glasfaser- oder Kabelmodem voraus, das bis zu 10 Gbit/s an den WAN-Port des Netgear-Routers liefert. Daneben enthält der RS700 einen gleich schnellen Anschluss fürs interne Netz sowie vier Gigabit-Ports (1000 Mbit/s).

Netgears RS700 hat drei Wi-Fi-7-Funkmodule, die in Summe mit kompatiblen Clients im Bestfall brutto fast 19 Gbit/s übertragen. Bilder: Netgear

WLAN-seitig soll der RS700 in den drei Bändern 2,4, 5 und 6 Gigahertz mit jeweils vier MIMO-Streams funken. Dafür setzt Netgear die im Frühjahr 2022 von Broadcom vorgestellten Bausteine BCM6726/67263 ein (c’t 11/2022, S. 49). Der BCM67263 funkt bei 6 GHz mit maximal 320 MHz Signalbreite und liefert so bis zu 11,5 Gbit/s (brutto). Zwei der BCM6726 bedienen das 2,4- und 5-GHz-Band mit maximal 1,4 Gbit/s (40 MHz) und 5,8 Gbit/s (160 MHz).