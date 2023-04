Kommunikationsdesaster Docker wirft Open Source aus dem Hub – oder? Mit einer einzigen Mail schaffte es die Firma Docker Inc., die Open-Source-Gemeinschaft gegen sich aufzubringen: Open-Source-Projekte, die nicht innerhalb von 30 Tagen reagieren, fliegen aus dem Dock-Hub. Wenig später eine Entschuldigung: Alles nur schlecht kommuniziert. Von Jan Mahn

Der Docker-Hub ist noch immer die erste Anlaufstelle für Nutzer auf der Suche nach Container-Images. Kein Wunder, schließlich hat Docker das Image-Format und die Funktionsweise von Registries erfunden und in der Docker-Software ist der Hub noch immer die voreingestellte Standard-Registry. Der Docker-Daemon steht von Anfang an unter Open-Source-Lizenz und auch der Docker-Hub entwickelte sich zur Heimat für viele Open-Source-Projekte. Das Geschäftsmodell bisher: Wer private Images hochladen will, muss zahlen – öffentliche Images sind grundsätzlich kostenlos.

Schluss mit kostenlos

Am 14. März bekamen Docker-Nutzer, die ein Team aus mehreren Nutzern für ihr Open-Source-Projekt betreuen, dann eine verstörende E-Mail: Kostenlose Teams im Hub soll es nicht länger geben; wer nicht innerhalb von 30 Tagen reagiert und auf einen kostenpflichtigen Team-Account umstellt (für mindestens 300 US-Dollar im Jahr), muss damit rechnen, dass seine Images aus dem Hub gelöscht werden. Einziger Ausweg: Man bewirbt sich für das „Docker-Sponsored Open Source Program“ (DSOS) und erhält nach der Prüfung möglicherweise einen kostenlosen Zugang. Das DSOS berücksichtigt aber nur Projekte, die keinen Weg zu einer Kommerzialisierung eingebaut haben. Nach dieser Definition hätte Docker Inc. als junges Unternehmen selbst keine Chance gehabt, einen kostenlosen Account zu bekommen.