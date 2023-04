Omnipräsenter Fernseher Amazons Smart-TVs sind da – mit Alexa, Always-on-Modus, Widgets und KI-Bildgenerator Dass Fernseher abseits des TV-Betriebs Bilder anzeigen, ist nicht neu. Amazon geht bei seinen nun auch in Deutschland verfügbaren eigenen Smart-TVs jedoch weiter: Das Spitzenmodell blendet auch Alexa-Widgets mit auf den Nutzer zugeschnittenen Informationen ein. Künftig soll der Fernseher mittels KI auf Zuruf zudem Bilder generieren. Von Nico Jurran

Wer seinen alten Fernseher fit für Netflix & Co. machen will, greift hierzulande gerne zu Amazons Sticks oder Würfel der „Fire TV“-Reihe. Seit einiger Zeit bekommt man auch Fernseher, die den Streamingplayer des Unternehmens gleich eingebaut haben – bislang aber nur von Fremdherstellern, beispielsweise Xiaomi oder Grundig (siehe c’t 17/2020, S. 82). Nun bietet Amazon erstmals eigene Smart-TVs in Deutschland an.

Zum Start klotzt Amazon gleich mit drei Modellreihen: von HD- und Full-HD-TVs der „Fire TV-2-Serie“ in 32 beziehungsweise 40 Zoll über 4K-Modelle der „Fire TV-4-Serie“ in 43, 50 und 55 Zoll bis hin zu den Topgeräten der „Fire TV Omni QLED-Serie“, die bis 65 Zoll (also 1,65 Meter Diagonale) reichen. Die Omni-TVs bieten ein 4K-Quantum-Dot-Display, auf dem sie Videos in den HDR-Formaten HDR10, HLG, HDR10+ und Dolby Vision zeigen – in Verbindung mit Umgebungslichtsensoren auch in den adaptiven Varianten Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive.