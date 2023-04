KI wird Profi KI-Bildgenerator Adobe Firefly Adobe Firefly gestaltet Bilder und Schriftzüge aus Texteingaben mit künstlicher Intelligenz. Vektorgrafiken, Videos und andere Inhalte sollen folgen. Trainiert wurde Firefly mit kuratierten und gemeinfreien Inhalten – für rechtlich unbedenklichen Einsatz. Von André Kramer

Der KI-Dienst Firefly soll Berufskreativen als Co-Pilot dienen, damit sie sich auf die schöpferische Seite ihrer Arbeit konzentrieren können, statt ihre Zeit mit hirnlosen Fleißklicks zu verbringen. Adobe fügt Firefly in sein bestehendes KI-Framework Adobe Sensei ein. Dazu gehören unter anderem schon die Neural-Filter von Photoshop sowie die Bild- und Videoretusche „Content-Aware Fill“ (Inhaltsbasierte Füllung).

Adobe nutzt dafür Sprachmodelle (Large Language Models, LLM) von OpenAI, die Microsoft über seine Plattform Azure anbietet. Vorerst stehen sie nur im Rahmen eines geschlossenen Beta-Programms unter firefly.adobe.com zur Verfügung. c’t verfügt über einen Testzugang; Voraussetzung sind ein Web-Browser und eine Adobe-ID. Interessenten können sich auf eine Warteliste setzen lassen (siehe ct.de/yb2k). Adobe will den Dienst künftig in die Bildbearbeitung Photoshop, das Zeichenprogramm Illustrator und in die Web-App Adobe Express einbinden; letztere ist auf Social-Media-Grafiken, Flyer und Logos spezialisiert.