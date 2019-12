Nachhaltiges Erwartungsmanagement führt IT-Projekte zum Erfolg

Mehr reden!

Carmen Dencker, Bastian Witte

IT-Projekte scheitern häufig nicht an technischen und organisatorischen Schwächen, sondern an unterschiedlichen Vorstellungen der Beteiligten, was man eigentlich erreichen möchte. Es ist daher wichtig, die jeweiligen Erwartungen explizit zu machen.