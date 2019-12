50 Jahre Gesellschaft für Informatik Gesundes Wachstum Detlef Borchers Die Gesellschaft für Informatik kann auf ein halbes Jahrhundert zurückblicken. Nachdem anfangs die Wissenschaft im Mittelpunkt stand, wird die GI zuletzt immer politischer.

Nicht nur das Internet ist in diesen Tagen 50 Jahre alt geworden, auch die Gesellschaft für Informatik (GI) konnte ihren 50sten Geburtstag feiern. Sie gründete sich am 16. September 1969 im Rahmen einer Tagung beim Bundesforschungsministerium in Bonn. Damals traten 25 Mitglieder in den Informatikverein ein, heute sind es über 20000.

Während sich im angelsächsischen Sprachraum 1967 Computer Science und Computer Engineering etablierten, ­suchte man in Deutschland nach einem anderen Terminus für das wissenschaftliche Rechnen. Zur Wahl standen so hübsche Na­men wie Datamatik, Intellektik und Infor­matik. 1968 einigte man sich auf den letztgenannten Begriff, beeinflusst durch den Physiker Karl Steinbuch, der die automatische Informationsverarbeitung so bezeichnete.