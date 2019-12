50 Jahre Unix Manches dauert etwas länger Christian Kirsch Ein halbes Jahrhundert nachdem die erste Unix-Version erschien, haben sich einige der darin gesetzten Hoffnungen erfüllt – wenn auch nicht so, wie damals gedacht.

Ende der 1960er-Jahre steckte die IT quasi in der Pubertät. 1968 hatte E. W. Dijkstra „Go To Statement Con­sidered Harmful“ veröffentlicht, das eine bisher übliche Programmiertechnik grundsätzlich infrage stellte. Gleichzeitig war die Welt der Betriebssysteme stark zersplittert: Hardwarehersteller schrieben sie für ihre jeweiligen Rechner. Wer sich mit einem System auskannte, war auf einem anderen verloren; Software musste für jede Plattform umgeschrieben werden.

1969 veröffentlichte eine Gruppe von Mitarbeitern der Bell Labs um Ken Thomp­son und Dennis Ritchie die erste Version von Unix, damals noch in Assembler geschrieben und damit an eine Hardwarearchitektur gebunden. Gleichzeitig startete Ritchie die Arbeit an der Programmiersprache C.