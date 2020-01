E-Mail-Versand testen mit Dummy-Servern Toter Briefkasten Tim Schürmann Spezialisierte E-Mail-Server helfen beim Entwickeln und Testen von Software mit E-Mail-Funktionen, ohne das eigene Netz vollzuspammen.

iX-Tract Dummy-SMTP-Server helfen Entwicklern bei der Evaluierung von Anwendungen und dem Test der Infrastruktur. Sie verwerfen alle angelieferten E-Mails.

Es existieren sowohl Dummy-SMTP-Bibliotheken für Python, Java und viele weitere Programmiersprachen als auch komplette Dummy-Server mit sehr unterschiedlichem Funktionsumfang.

Nach oben hin runden Dummy-SMTP-Server mit einer grafischen Benutzeroberfläche, REST-APIs und mietbare Dummy-SMTP-Server im Internet das Angebot ab.

Funktioniert auch in der neuen Programmversion der E-Mail-Versand? Wie evaluiert man mehrere Helpdesk-Systeme? Hält das eigene Netzwerk die zu erwartende Nachrichtenschwemme aus? Diese und weitere Fragen beantworten Dummy-SMTP-Server. Sie helfen immer dann, wenn man die produktiven E-Mail-Server nicht mit Testnachrichten bombardieren möchte. Ein Dummy-SMTP-­Server nimmt alle an ihn gerichteten E-Mails entgegen und verwirft sie. Komplexere Exemplare speichern die eintrudelnden Nachrichten in einer Datei oder Datenbank.

Soll eine selbst geschriebene (Web-)Anwendung E-Mails verschicken, muss der Entwickler diese Funktion irgendwie testen. Dazu könnte er die Testnachrichten einfach an ein existierendes Postfach senden. Dieses würde dann allerdings sukzessive mit E-Mails gefüllt – bei einem Programmfehler unter Umständen sogar recht schnell. Ein eigenes Postfach für die Tests muss man häufig erst umständlich einrichten, einen Administrator nerven oder es bei einem Dienstleister anmieten. Generiert das eigene Programm versehentlich eine E-Mail-Flut, entsteht schnell Erklärungsbedarf. In jedem Fall muss der Entwickler das Postfach regelmäßig aufräumen.