Innige Verbindung: HANA auf Power-Systemen

Seit Gründung der SAP im Jahr 1972 hießen die ERP-Generationen zunächst R/1, R/2 und R/3. Die 2015 eingeführte aktuelle Generation nannte man S/4 (siehe Kasten „S/4 HANA setzt sich durch“). Stand das „R“ für „Realtime“, soll „S“ wie „simple“ die neue Einfach­heit der als komplex geltenden ERP-Software schon im Produktnamen betonen.

S/4 HANA setzt sich durch

S/4 HANA hat laut Marco Lenck, Vorstandsvorsitzender der Deutschsprachigen SAP-­Anwendergruppe (DSAG), 2019 „den Wendepunkt erreicht“. Fast fünf Jahre nach der Ankündigung des ERP-Systems investieren die DSAG-Mitglieder in das Produkt nun erstmals mehr als in den Klassiker Business Suite. Außerdem hat sich demnach die Zahl der Unternehmen, die S/4 produktiv nutzen, signifikant erhöht – von drei auf zehn Prozent (Abbildung 1).

Laut Investitionsreport der SAP-Anwendergruppe investieren die DSAG-Mitglieder fast fünf Jahre nach Ankündigung von S/4 HANA erstmals mehr in dieses System als in den Klassiker Business Suite (Abb. 1). DSAG 2020

Erstmals in den letzten vier Jahren über­wiegen die „hohen und mittleren“ Investitionen in S/4 HANA On-Premises und Public Cloud (52 Prozent) diejenigen in die Business Suite (35 Prozent). Zudem stieg die Quote derer, die 2020 umsteigen wollen, von fünf Prozent in den Jahren 2018 und 2019 auf neun Prozent. Außerdem hat SAP Anfang Februar durch die Abkündigung der Business Suite endlich Klarheit geschaffen – und durch das für Ende 2017 avisierte Support-Ende (statt wie zuvor von vielen Beratern propagiert 2025) das Zeitfenster für Migrationen verlängert.