C++-Metaprogrammierung mit Templates für eingebettete Systeme Brückenschläger Tobias Kotulla, Dirk Petrautzki Hardwarenah bedeutet meist hardwarespezifisch zu programmieren. Mehr Portabilität bei gleichbleibend schlanken Binaries bietet dagegen modernes C++.

iX-tract Portabilität ist in der sehr hardwarenahen Programmierung eingebetteter Systeme meist Wunschdenken.

Die C++-Metaprogrammierung bietet mit ihren variadischen rekursiven Templates einen Ausweg aus der engen Hardwarebindung.

Dabei gilt es aber auch, die Inkompatibilitäten zwischen den C-Code-Teilen etwa zum Behandeln von Interrupts und den C++-Templateklassen zu überwinden.

Trotz erhöhter Komplexität überwiegen die Vorteile der Portabilität, Übersichtlichkeit und Wartbarkeit.

Quellcode, der auf unterschiedlichen Architekturen übersetzt werden soll, muss einfach portierbar sein. Das lässt sich in der Welt der eingebetteten Systeme aber oft nur schwer erreichen. Die Embedded-Programmierung verleitet Entwickler schnell dazu, die Grenzen klarer Strukturierungen aufzuweichen und hardwarespezifischen Code zu schreiben, da sie sich gedanklich tief in der Ebene der Hardware befinden. Das erschwert oder verhindert eine zukünftige Portierung. Modernes C++ bietet hierfür einen Ausweg, der Entwickler – beim Umsetzen eines guten Grundmodells – dazu zwingt, sich an klare Abgrenzungen zu halten und dadurch die Portierbarkeit zu gewährleisten.

Mit dem Einsatz von C++ statt C und der Schaffung zusätzlicher Abstraktionsebenen stellt sich die Frage nach eventuellem zusätzlichen Speicherbedarf und der Auswirkung auf die Performanz. Der Artikel zeigt, dass mit Metaprogrammierung unter Verwendung von C++-Templates diese Befürchtung unbegründet ist.