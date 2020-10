Scrum: Besseres Layout für Charts Auf einen Blick Axel Krauth Charts haben ihren festen Platz in der agilen Welt. Durch ein Ändern des Layouts kann man die Lesbarkeit erhöhen und sie besser auf den Einsatzzweck ausrichten.

iX-tract Mithilfe von Charts visualisieren agile Teams ihre Arbeitsfortschritte. So können sie schon früh abschätzen, ob sie die gesteckten Ziele erreichen.

Wie gut ein Chart dabei nützt, hängt von seinem Layout ab. Kontextelemente wie Achsen und Beschriftungen können ineffektiv und unnütz sein oder zu Fehlinterpretationen verleiten. Burn-down-Charts zeigen an, ob ein Projekt im Zeitplan liegt.

Das Redesign eines Burn-down-Charts zeigt Probleme des üblichen Layouts auf und geht auf einige Aspekte guten Informationsdesigns ein.

Agile Teams stellen mit Charts den aktuellen Fortschritt transparent für alle Beteiligten dar. Jeder sieht so, wie weit das Team schon gekommen ist, und kann einschätzen, ob es gesetzte Ziele erreichen wird. Das Layout des Charts entscheidet darüber, wie effektiv das Chart die Beteiligten bei diesen Aufgaben unterstützt. Die einzelnen Elemente des Layouts lassen sich hinsichtlich ihres Mehrwerts für den Anwendungszweck bewerten. Erkennen Anwender ein Pro­blem, streichen sie das Element ersatzlos oder ersetzen es durch ein anderes.

Als Beispiel dient der Sprint-Burn-down eines Scrum-Teams (Abbildung 1). Am Anfang eines Sprints einigt sich das Team auf ein Sprintziel. Dieses besteht aus User Stories, die das Team im Laufe des Sprints umsetzen will. Das Team hat vorher für jede Story den Aufwand über eine Anzahl Story Points geschätzt. Somit ergibt sich für alle Stories eine Anzahl Story Points, die das Team abarbeiten will. Im Burn-down zeichnet das Team die ­Anzahl der noch offenen Story Points (y-Achse) über den Verlauf des Sprints (x-Achse) ein. Zusätzlich enthält der Burn-down auch einen idealen Burn-down, der eine kontinuierliche Abarbeitung der Story Points darstellt. Dieser hilft bei der Einschätzung, ob das Team das Sprintziel erreichen wird.