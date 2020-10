Gudes intelligente Steckdosenleiste 8316 fürs RZ Unter Kontrolle Garry Glendown Ohne Strom ist die beste EDV-Infrastruktur nur ein Briefbeschwerer. Seine Verteilung zu gewährleisten und seinen Verbrauch im Auge zu behalten, bedarf es geeigneter PDUs. iX hat sich ein aktuelles Modell des deutschen Herstellers Gude angeschaut.

iX-Tract Professionelles Equipment im Rechenzentrum umfasst auch die Stromversorgung und -verteilung.

Mit der Expert Power Control 8316 hat Gude eine remote steuerbare PDU im Portfolio, die IPv6, HTTPS und TLS beherrscht.

Unterschiedliche Managementschnittstellen, zeit- und ereignisgesteuerte Automatisierung sowie eine Einschränkung des Remote-Zugriffs gehören heute ebenfalls zum guten Ton.

Selbstredend kann man einfache Mehrfachsteckdosen im Serverschrank der Abstellkammer oder gar im RZ einsetzen. Doch spätestens wenn im entfernten Rechenzentrum ein kostenpflichtiger Remote-Hands-Zugriff notwendig wird, um einen Bluescreen des Servers zu beseitigen, oder man sich über die explodierenden Stromkosten wundert, wünscht man sich mehr Professionalität und Komfort. Dazu gehört – neben einer korrekt dimensionierten USV – auch eine gute PDU (Power Distribution Unit).

Einige Jahre ist es her, dass iX in ­einem großen Vergleichstest PDUs unterschiedlicher Formate und Ausstattung vorstellte. Seitdem hat sich einiges getan. Exemplarisch für die aktuellen Modelle hat sich die Redaktion die PDU Expert Power Control 8316 des deutschen Herstellers Gude ins Haus kommen lassen, die für den vertikalen Einbau in Serverracks vorgesehen ist.