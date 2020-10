Tutorial Azure Stack HCI, Teil 2: Aufbau einer Testumgebung Viele Wege zum Ziel Thorsten Raucamp Admins haben verschiedene Möglichkeiten, eine virtuelle Testumgebung aufzubauen und einzurichten. Am komfortabelsten geht es mit PowerShell, viel kann man aber wie gewohnt über das GUI erledigen.

iX-tract Es gibt verschiedene Wege, eine Azure-HCI-Stack-Testumgebung einzurichten. Das Tutorial zeigt einige davon.

Azure Stack HCI gibt es derzeit in einer Variante auf Basis von Windows Server 2019 Datacenter Edition sowie als Preview der kommenden Cloud-integrierten Version 20H2, die ein weitgehend neues Produkt ist.

Wer mit der hyperkonvergenten Infrastruktur aus dem Hause Microsoft umgehen lernen will, kann das auf alter Hardware oder mit virtuellen Maschinen relativ leicht ausprobieren.

Der erste Teil des Tutorials hat die Komponenten von Azure Stack HCI und ihr Zusammenspiel erläutert. Dabei haben wir uns auf die bislang angebotene Version auf Basis von Windows Server 2019 Datacenter Edition konzentriert. Jetzt geht es um die verschiedenen Wege, eine virtuelle Testumgebung aufzubauen und einzurichten. Das Tutorial behandelt nicht, wie man eine Testumgebung für die neue, Cloud-integrierte Version Azure Stack HCI, Version 20H2, aufsetzt. Sie passt zwar besser in die Azure-Stack-Familie, aber unterscheidet sich in einigen Punkten von der bisherigen Version. Auch wenn Microsoft den Eindruck erweckt, dass es HCI demnächst nur noch in der neuen Version gibt, wird sich die HCI-Umgebung auf Basis von Windows Server 2019 Datacenter Edition noch bis zum End of Life des Windows Server 2019 einrichten und nutzen lassen.