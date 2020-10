Ansible-Tutorial, Teil 1: Custom Inventories Anpassen und erweitern Daniel Kobras, Mark Pröhl In modernen IT-Umgebungen sind zentralisierte Systemkonfi­guration und Automatisierung ohne Werkzeuge wie Ansible kaum denkbar. Ein Grund: Das mächtige freie Tool lässt sich gut an die eigene Umgebung anpassen. Ein dreiteiliges Tutorial zeigt, wie das funktioniert. Im ersten Teil geht es darum, wie sich hausinterne Datenquellen erschließen lassen.

iX-tract Das Konfigurationsmanagementtool Ansible bietet viele Erweiterungs­möglichkeiten und lässt sich daher gut an verschiedene Set-ups anpassen.

Ein Kernstück der automatisierten Systemkonfiguration sind Inventories mit den Informationen zur jeweiligen Infrastruktur.

In manchen Szenarien erweitern einfache Skripte den Funktionsumfang, für komplexere Aufgaben ermöglichen Plug-in-Schnittstellen das Einbinden von Python-Code.

Für das Konfigurationsmanagement und das automatische Ausrollen auf verschiedenste Systemkomponenten hat sich Ansible in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Werkzeuge entwickelt. Red Hat – seit der Übernahme der Firma An­sible Inc. im Jahr 2015 Haupttriebfeder der Ansible-Entwicklung – und die internationale Community tragen durch ihre Arbeit zum Erfolg bei. Und auch zahlreiche Cloud-Provider und Anbieter von Netzwerkhardware entwickeln Ansible-­Module, um ihre jeweiligen Produkte zeitgemäß über Playbooks verwaltbar zu machen. Ergänzt durch die Communityplattform Ansible Galaxy steht somit ein reichhaltig gefülltes Sortiment an direkt nutzbaren Werkzeugen zur Verfügung.