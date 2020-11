Interaktive SVG-Karte von Berlin mit React Reaktives Berlin Thomas Derflinger Für eine webbasierte und interaktive Darstellung von Kartendaten eignet sich die Kombination aus SVG-Standard und React-Framework.

iX-tract Um eine Karte interaktiv zu gestalten, sind mehrere Schritte nötig. Das Open-Source-­Webframework React dient als Grundlage für das Erstellen komponentenbasierter Webanwendungen.

Das Tool overpass turbo des freien Geodatenprojekts OpenStreetMap hilft, die Kartendaten zu extrahieren. gpx2svg wandelt sie in SVG um.

Die Bibliothek Emotion bringt CSS an die React-Komponenten.

Berlin als Großstadt überzeugt mit vielfältigem Leben in den Bezirken. Um dieses Spektrum im Web abzubilden, bieten sich interaktive Karten an. Die geografischen Umrisse der Stadtteile lassen sich so mit Statistiken und Me­triken verbinden. Dies nutzen vor allem Immobilienfirmen in Analysedashboards oder stadteigene Anwendungen.

Die Beispiele des Artikels sind mit dem Webframework React erstellt, das sich für das Programmieren interaktiver Webanwendungen eignet. Es nutzt HTML direkt in JavaScript mit JSX (JavaScript XML).