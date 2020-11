C++-Idiome Mustergültig Detlef Wilkening Idiome sind Low-Level Patterns und beschreiben, wie sich Probleme in einer spezifischen Sprache lösen lassen. Der Artikel stellt einige vor.

iX-tract Als Idiome bezeichnet man Muster, mit denen sich eine Programmiersprache besser verstehen lässt. Sie sind auf wiederkehrende Aufgaben anwendbar.

Sie machen den Code lesbarer und helfen Entwicklern dabei, ihn performanter und sicherer zu gestalten.

Ein bekanntes Idiom ist das Zählen ab dem Wert 0 bis kleiner n.

Bei jeder Programmiersprache stellt sich die Frage, wie Probleme zu lösen sind, damit das Ergebnis lesbar, verständlich, wartbar und performant ist. Typischerweise bilden sich in Programmiersprachen dann Idiome und Design Patterns aus, die beschreiben, wie man Probleme vernünftig in der jeweiligen Programmiersprache umsetzt. Design Patterns haben dabei meist Aufgaben im Blick, deren Lösung mehrere Klassen umfasst oder wie beim Model View Controller Pattern (MVC) sogar in die Architektur des Programms eingreifen. Sie sind dabei meist nicht sprachspezifisch.

Idiome sind mehr auf der Sprachebene angesiedelt: fast immer sprachspezifisch und nur wenige Zeilen Code umfassend. Sie stellen Implementierungsmuster für immer wiederkehrende Aufgaben dar.