Marktübersicht Cloud-Management-Werkzeuge Im Zaum halten Jens-Henrik Söldner, Guido-Arndt Söldner, Torsten Volk Eine Cloud ist in vielen Unternehmen essenzieller Bestandteil der IT. Dabei kommen gern auch alle Variationen – Hybrid, Private und Public Cloud – parallel zum Einsatz. Kommen mehrere Anbieter ins Spiel, ist gut beraten, wer für die Verwaltung auf leistungs- und Multicloud-fähige Tools zurückgreifen kann.

iX-tract Viele Unternehmen nutzen die Public Cloud, oft mit mehreren Anbietern gleichzeitig. Große setzen zudem auch auf die Hybrid Cloud: virtualisierte Umgebungen im eigenen Rechenzentrum mit Public-Cloud-Anbindung.

Die vielen Funktionen und der Trend zu Containern und Kubernetes machen die Verwaltung von hybriden Cloud-Umgebungen hochkomplex, zudem können die Kosten bei der Multicloud-Nutzung unangenehme Überraschungen bergen.

Multicloud-Managementplattformen helfen, den Wildwuchs in der eigenen Private Cloud und mehreren Public Clouds in den Griff zu bekommen. Die Überwachung der Kosten erfordert meist separate Werkzeuge.

Zwar steht die Transformation ins Cloud-Computing – egal ob Public, Private oder Hybrid – für viele Firmen seit etlichen Jahren ganz oben auf der Roadmap. Aufgrund der ständigen Neuentwicklungen und Komplexität gilt sie jedoch nie als abgeschlossen. Während es zu Beginn einer Cloud-Reise zuerst mal darum geht, passende Use Cases zu finden, dreht es sich im späteren Verlauf ­darum, Management-, Security-, Compliance-, Kosten- oder DevOps-Aspekte im Überblick zu behalten. Dazu hat sich in den letzten Jahren ein großer Markt an Cloud-Management-Tools entwickelt, dessen wichtigste Vertreter dieser Artikel vorgestellt.

CloudHealth

Im Jahr 2018 hat VMware die Firma CloudHealthTech übernommen, deren Produkt CloudHealth seinen Fokus auf das Thema Kosten, Compliance und Security im Multicloud-Umfeld legt. Wie die anderen vorgestellten Produkte bietet es einen zentralen Überblick über alle angebundenen Cloud-Angebote. Derzeit finden sich die Hyperscaler AWS, Micro­soft Azure und Google GCP auf der ­Unterstützungsliste, wobei das Produkt für die ersten beiden einen breiten Funk­tionsumfang bietet, für Google jedoch nur Basisfunktionen. Hinsichtlich Private Cloud funktioniert CloudHealth darüber hinaus noch in vSphere-Umgebungen. Das Produkt selbst ist als SaaS-Angebot verfügbar.