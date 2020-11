Django-Erweiterungen: Schluss mit Routineaufgaben Keine Wiederholungen Christian Leubner Python hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. In Unternehmen hat sich die Programmiersprache jedoch noch nicht richtig durchgesetzt, dabei fehlt zum produktiven Einsatz meist nicht viel. Django und vor allem seine zahlreichen Add-ons können hier helfen.

iX-tract Django ist ein ausgereiftes Framework, das Entwicklern beim Erstellen von Webanwendungen für Unternehmen viel Arbeit abnimmt.

Die offene Architektur erlaubt das Einbinden zahlreicher frei verfügbarer Packages. Eigene Erweiterungen lassen sich ebenfalls einbauen.

Wer Django benutzen will, muss bereit sein für eine längere Einarbeitung. Für das Gestalten der Frontends benötigt man ein zusätzliches Framework wie Bootstrap.

Das nach dem Jazzgitarristen Django Reinhardt benannte Webframework Django blickt auf eine mehr als 15-jährige Geschichte zurück, seit es „for perfectionists with deadlines“ – so der ­eigene Slogan – erstmals veröffentlicht wurde. Tatsächlich nimmt es den Entwicklern eine Menge lästige Routine­arbeit ab, indem es sich konsequent an die Parole „Don’t Repeat Yourself“ hält. Wie das durch das Verwenden eines einmal deklarierten Models funktioniert, erklärt der Kasten „Django in Kürze“.