Made in Germany: LANCOMs Aggregation-Switch XS-5110F Nah dran Benjamin Pfister XS-5110F heißt LANCOMs erster Aggregation-Switch fürs Enter­prise-Segment, mit dem der nordrhein-westfälische Hersteller interna­tional mithalten, aber auch lokal punkten will. Helfen soll dabei die in Deutschland gehostete Management-Cloud.

ix-tract Mit seinen neuen Aggregation-Switches wagt sich LANCOM in ein neues Marktsegment.

Das erste und kleinste Modell, XS-5110F mit 10 Ports, musste im iX-Labor seinen Funktionsumfang herzeigen und sein Können beweisen.

Beleuchtet wurden nicht nur seine Funktionen zu Netzmanagement und -sicherheit, auch das Switch-Management und -Monitoring stand auf dem Prüfstand.

Langsam nimmt das Thema Digitalisierung Fahrt auf. Zugleich steigt die Zahl der IT- und IoT-Endgeräte und mit ihnen die Zahl der Ports auf Access-­Switches. Unternehmen müssen diese an einer zentralen Stelle – meist im Rechenzentrum – aggregieren. Während bei Access- oder Edge-Switches ein reichhaltiges Angebot an Herstellern und Produkten besteht, lichtet es sich zusehends im Segment der Core- und Distributions- respektive Aggregation-Switches.

Hier fehlte lange Zeit ein passendes Produkt von einem deutschen Hersteller im Enterprise-Segment. Diese Lücke möchte nun LANCOM Systems mit seinen Switches XS-5110F, XS-5116QF und XS-6128QF mit einem erweiterten Soft­warestack füllen. Als erstes war das kleinste Modell, XS-5110F, im Handel und fand ­bereits den Weg ins iX-Labor. Die Switches können entweder in kleinen Netzen und ­einem Collapsed-­Core-Szenario als Core-Switches oder in einer hierarchischen Topologie, bestehend aus Core-, Distributions- und Access-­Layer, als Distributions-Switch zum Einsatz kommen.