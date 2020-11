Das fehlende Konstrukt always_false Nützlicher als gedacht Andreas Fertig Reichen die Bestandteile einer Sprache nicht aus, um Code­probleme zu lösen, greifen Entwickler auf Hilfskonstrukte zurück. Mit dem Helfer always_false lassen sich kritische Stellen im Code umschiffen.

iX-tract Unerwünschte Templateinstanziierungen lassen sich mit static_assert und always_false absichern.

und absichern. always_false nutzen Entwickler, um Fehlermeldungen nur dann auszugeben, wenn die Struktur tatsächlich instanziiert wird.

nutzen Entwickler, um Fehlermeldungen nur dann auszugeben, wenn die Struktur tatsächlich instanziiert wird. Die Implementierung des Konstrukts ist je nach Standard unterschiedlich. Entwickler hoffen auf eine standardisierte und somit einheitliche Lösung.

Das Hilfskonstrukt always_false erstellt einen typabhängigen Ausdruck, wie er bei Templates benötigt wird. Wie der Name sagt, liefert always_false immer false zurück. Ein solches Konstrukt ist in einigen Situationen bei einem static_assert erforderlich. Dieser Artikel zeigt verschiedene Situationen und mögliche Implementierungen von always_false .

Templates sind ein mächtiges Werkzeug in C++. Aber nicht selten verursachen sie lange, schwer verständliche Fehlermeldungen des Compilers. Ein solcher Fall tritt in Listing 1 auf.