Was PHP 8 bringt Entscheidender Schritt Sebastian Bergmann, Stefan Priebsch Die neue Version 8 stellt einen wichtigen Meilenstein in der Weiterentwicklung von PHP dar. Der Artikel stellt Neuerungen wie die bis zu zehnfache Performancesteigerung vor und analysiert deren Hintergründe.

iX-tract Die neue PHP-Version 8 ist das Ergebnis eines jahrelangen Um- und Ausbaus der Sprache.

Neben einer bis zu zehnfachen Performancesteigerung durch einen Just-in-Time-­Compiler und der Erweiterung des Typsystems um Union Types führt die Sprache Attribute ein.

Die Sprache hat sich einiger Altlasten entledigt, was bei einer älteren Codebasis zu einem größeren Migrationsaufwand führen kann.

Schneller, besser, einfacher“ heißt es üblicherweise in der Releaseankündigung einer neuen Major Version einer Software. Für ein Open-Source-Projekt wie PHP, das ohne polierte und ju­ristisch abgesicherte Profikommunikation auskommen muss, liest sich das eher so: „PHP 8 kommt am 26. November 2020.“ Im Changelog findet man dann sachlich und nüchtern formuliert, was sich geändert hat, was neu hinzugekommen ist und was – vor allem für PHP 8 relevant – weggefallen ist. Man beginnt sich zu fragen, ob die Freude über die diversen syntaktischen Zuckerwürfel oder eine bis zu zehnfache Performancesteigerung dank eines Just-in-Time-Compilers überwiegen oder der ganze Migrationsaufwand inklusive der notwendigen Codeänderungen einem die Feierlaune gründlich vermiesen wird.

In der Tat bringt PHP 8 nicht einfach nur ein paar neue Features, sondern ist ein wichtiger Meilenstein in einem grundlegenden Um- und Ausbau der Sprache, der vor Jahren begonnen wurde. Als Motor hinter rund zwei Drittel aller Websites weltweit ist PHP nicht nur eine der am weitesten verbreiteten Programmiersprachen, sondern auch eine der meistkritisierten. Oder, wie Bjarne Stroustrup es einmal formulierte: „There are only two kinds of [programming] languages: the ones people complain about and the ones nobody uses“ (siehe ix.de/z9ht).