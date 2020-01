Künstliche Intelligenz unternehmerisch nutzen Keine Angst vor KI Stephanie Fischer Ein Überblick über die aktuellen Einsatzfelder von KI in Deutschland mit Vorschlägen, wie sich auch mittelständische Unternehmen KI und ML kommerziell erschließen können.

iX-Tract KI automatisiert, erleichtert, beschleunigt und verbessert bereits heute Abläufe in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensbereichen.

Für unternehmerischen Mehrwert bedarf es der richtigen Daten und eines relevanten fachlichen Problems.

Auch dem Mittelstand bieten künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gute Chancen, Prozesse, Services, Produkte und Geschäftsmodelle zu verbessern.

Oft ist es nicht die Komplexität der KI-Technologie, die den unternehmerischen Mehrwert begrenzt, sondern die Unternehmensstrategie.

Von der Bilderkennung über Sprach- und Textverstehen bis hin zu Robotik und virtueller Realität – künstliche Intelligenz lässt sich in vielen Bereichen nutzen. Sie bietet überdies eine riesige Chance, lokale und globale Probleme zu lösen. Doch obwohl die Grundideen des maschinellen Lernens aus den 50er-Jahren stammen, steckt die Kommerzialisierung der neuen Technologien noch in den Kinderschuhen.

Begriffsunterscheidung künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Deep Learning (Abb. 1) Datanizing

Die Begriffe maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) werden in den Medien und im Geschäftsleben oft als Synonyme verwendet. Genau genommen handelt es sich beim Maschinenlernen jedoch um ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz (siehe Abbildung 1). Es ist der Bereich, in dem Algorithmen auf der Basis großer Mengen an Beispieldaten selbstständig Muster erkennen und Zusammenhänge erschließen.

Dieser Artikel nutzt die Bezeichnung KI. Die technischen Entwicklungen in diesem Bereich schreiten derzeit schnell voran. Zusammen mit dem Preisverfall, beispielsweise für Sensoren, Speicherplatz und Rechenleistung, sind jetzt Anwendungsfälle realistisch, die man noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten hat. Trotzdem scheint es Unternehmen nicht leichtzufallen, die Potenziale auf das eigene Geschäftsmodell zu übertragen und für sich zu kommerzialisieren.

Unter den kleineren und mittleren Unternehmen im produzierenden Gewerbe in Deutschland setzen zum Beispiel nur 15 Prozent schon heute konkrete KI-Anwendungen ein. Bei Großunternehmen sind es immerhin 25 Prozent. Zu diesem Ergebnis kam das Institut für Innovation und Technik (iit) (alle Links siehe ix.de/z8g3). Manche Unternehmen haben heute einzelne Prototypen implementiert, andere verbessern mit KI ihre existierenden Produkte oder Prozesse. Die wenigsten integrieren künstliche Intelligenz in ihre Unter­nehmensstrategie, wie es beispielsweise Google mit seinem Motto „AI First“ macht.

Auf der Suche nach dem Mehrwert KI ist mittlerweile im Fokus von Unternehmensentscheidern angekommen. Um die Technologien in der Unternehmenspraxis sinnvoll einzusetzen, braucht es neben der generellen Awareness auch konkrete Vorstellungen, welche Rolle künstliche Intelligenz wo im eigenen Unternehmen spielt oder spielen kann. Erst zusammen mit den richtigen Daten und eingesetzt zur Lösung eines relevanten fachlichen Problemes führt KI zu unternehmerischem Mehrwert. Wer da in der Branche noch keinen Vorreiter hat, an dem er sich orientieren kann, braucht eigene kreative Ideen und unternehmerisches Handeln. Bei neuen Produkten und Dienstleistungen ist die Entscheidung, ob und wie sie den Kunden unterstützen, nicht so einfach, wenn man noch keine Erfahrung damit gesammelt hat. Der Einsatz von KI sollte nie Selbstzweck sein. Das stellt zum Beispiel auch gerade die Smart-Home-Szene fest (siehe ix.de/z8g3). Wenn vernetzte „smarte“ Produkte nicht nur die Early Adopters und Tech-Enthusiasten, sondern eine breitere Personengruppe begeistern sollen, müssen sie es schaffen, Mehrwert im Alltag zu stiften.

KI-Vorreiter in Deutschland

Vor 20 Jahren konnten sich die meisten Menschen kaum vorstellen, wie man mit den blinkenden Myspace-Websites des World Wide Web jemals ernsthaft Geschäfte machen könnte. Genauso wie das Internet damals werden sich künstliche Intelligenz und ihre Einsatzgebiete weiter professionalisieren. Maschine Learning ebnet den Weg für neue Berufe, Geschäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen.

Wie der Einsatz von KI in Deutschland funktionieren kann, zeigen einige Vorreiter. Neben der Automatisierung von Prozessen im Bereich Kundenservices mit virtuellen Assistenten oder Betrugserkennung und -vorbeugung bei Banken und Ver­sicherungen erproben deutsche Unternehmen KI auch in weniger offensichtlichen Einsatzgebieten.

So helfen die Bilderkennungsalgorithmen in der Medizin beim Erkennen epileptischer Anfälle. Ebenso kommt KI bei der Optimierung von Containerbefüllung und automatisierter Lagerkommissionierung zum Einsatz. Zum Ausspielen personalisierter Werbung auf Displays im Retail erkennen Algorithmen Alter, Geschlecht und Stimmung potenzieller Kunden. In der Energiebranche lösen sie automatisierte Alarme aus, wenn windkraftempfindliche Vogelarten wie Mäusebussarde oder Turmfalken in der Nähe von Windenergieanlagen auftauchen, oder sie schalten die Anlage komplett ab.

Die KI-Landkarte der Lernenden Systeme, Deutschlands Plattform für künstliche Intelligenz, gibt einen Überblick darüber, in welchen Anwendungsbereichen deutsche Unternehmen den Einsatz von KI erprobt oder bereits implementiert haben. Die Tabelle zeigt eine beispielhafte Auswahl; die komplette Liste enthält über 700 Einträge (Stand: 28. Dezember 2019).

Ein und dieselbe Technologie lässt sich auch für unterschiedliche Business Cases in einer Branche einsetzen. So nutzt das Verlagswesen das automatisierte Sprach- und Textverständnis einerseits für die Personalisierung seiner Leseangebote, sodass Leser mehr passende Artikel konsumieren. Dasselbe Technologiefeld kann andererseits auch zum Einsatz kommen, um vorherzusagen, wie erfolgreich eine neue Artikel-Headline sein wird.

Oft steckt hinter einem Anwendungsfall auch eine Kombination unterschied­licher KI-Technologiefelder. So inspiziert ein autonomes Unterwasserfahrzeug Unterwasserstrukturen und nutzt dazu Ansätze aus Robotik, Bilderkennung, Sensorik und Kommunikation.

KI automatisiert, erleichtert, beschleunigt und verbessert also bereits heute die Zielerreichung in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensbereichen.

Aktuelle KI-Anwendungsfelder in deutschen Unternehmen Branche/Bereiche KI Technologiefeld (Auswahl) Anwendungsfälle übergreifend/Marketing & Sales Datenmanagement und -analyse personalisierte Angebote basierend auf Kündigungsrisiko und Vorlieben übergreifend/Produktentwicklung Sprach- und Textverstehen automatisierter Vergleich von Anforderungen übergreifend/Produktentwicklung Sprach- und Textverstehen Online-Scouting (Lieferanten, Technologien, Start-ups …) übergreifend/Legal Sprach- und Textverstehen automatisierte Vertragsanalysen („Legal Tech“) übergreifend HR Sprach- und Textverstehen Assistenzsystem zur Formulierung Bias-freier Stellenausschreibungen Automotive/Mobilität virtuelle und erweiterte Realität VR-Brillen als Zeitvertreib für die Beifahrer im Auto Energie/Umweltschutz Bilderkennung und -verstehen automatisierte Erkennung bestimmter Vogelarten in der Nähe von Wind­energieanlagen im Rahmen des Artenschutzes Energie/Instandhaltung Datenmanagement und -analyse Auswertung der Wasserleitungsdaten zur Leckprävention Energie/Instandhaltung Robotik und autonome Systeme autonomes Unterwasserfahrzeug zur Inspektion von Unterwasserstrukturen Financial Services/Compliance Sprach- und Textverstehen Ermittlung der Kreditwürdigkeit ohne Kredithistorie (u. a. auf Basis von Geolocations, Peers, Social-Media-Daten) Healthcare/Diagnose Bilderkennung und -verstehen automatisierte Erkennung epileptischer Anfälle Healthcare/Betreuung Mensch-Maschine-Interaktion und Assistenz­systeme Assistenz für Wohnen im Alter, die beispielsweise Gefahrensituationen erkennt Medien/Marketing & Sales Sprach- und Textverstehen personalisierte Leseangebote durch Abgleich der Texte mit Leserprofilen Medien/Reichweite Sprach- und Textverstehen Vorhersage, wie erfolgreich neuer Content sein wird Retail/Marketing & Sales Bilderkennung und -verstehen Personalisierung von Werbung mithilfe von Displays mit Gesichtserkennung (Alter, Geschlecht, Stimmung) Retail/Marketing & Sales Datenmanagement und -analyse intelligentes Hintergrundmusiksystem zur Umsatzsteigerung Transportation & Logistics Bilderkennung und -verstehen optimierte Containerbefüllung Transportation & Logistics Bilderkennung und -verstehen automatisierte Lagerkommissionierung

KI macht Bestehendes besser ...

In Deutschland werden KI-Technologien heute noch vorrangig dazu eingesetzt, bereits existierende Systeme, Produkte und Dienste zu verbessern. Dabei spricht man von Prozessinnovation. Die automatisierte Auswertung von Wasserleitungsdaten zur Leckprävention in der Energiebranche oder das intelligente Scheduling von Operationsterminen in Krankenhäusern sind Beispiele dafür.