Lenovos KMU-Server mit AMDs EPYC Rotes Herzstück Hubert Sieverding Mit seiner zweiten Generation der EPYC-Prozessoren macht AMD dem ewigen Konkurrenten Intel Dampf auf dem Servermarkt. In Lenovos ThinkSystem SR655 zeigt die Architektur, was sie kann.

iX-Tract Lenovo bringt mit dem ThinkSystem SR655 einen Einschubserver doppelter Höhe mit AMDs EPYC-CPU der zweiten Generation.

Der Server bietet eine hohe Modularität, da er viele Funktionen auf Erweiterungskarten auslagert.

Mit der AnyBay-Backplane können Nutzer Festplatten, SSDs oder NVMe-­Drives einsetzen.

Dank PCIe 4.0 bietet das ThinkSystem SR655 eine hohe I/O-Leistung.

Auf dem hart umkämpften Servermarkt sieht das Standarddesign ein Mainboard mit zwei Steckplätzen für Prozessoren vor. Begleitet von DIMM-­Sockeln zur Linken und Rechten finden sich direkt oder versetzt hintereinander zwei CPUs – fertig ist das zwei Höheneinheiten hohe 19-Zoll-Blech.

Dem theoretischen Vorteil, später eine CPU nachrüsten zu können, steht der handfeste Nachteil entgegen, nur einen Teil der schnellen PCIe-Kanäle nutzen zu können. Kunden, die sich für zwei Xeons aus dem Hause Intel entscheiden, wundern sich über die teilweise unsymmetrische Skalierung – was unter anderem daran liegt, dass sich die Prozessoren die I/O-Leitungen teilen müssen. Solange die I/O-Slots der Server ihre Aufnahmefähigkeit offen zur Schau stellten, war dies nicht weiter kritisch: Die Festplatten am SATA-Host-Bus-Adapter (HBA), die Netzwerkkabel an der GbE-Buchse oder die Peripherie am USB störten die CPU kaum beim Warten in der Endlosschleife. Doch diese Zeiten sind vorbei, NVMe-Drives und GPU-Beschleunigungskarten verlangen schnelle PCIe-Lanes.