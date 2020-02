00Tutorial Microservices in der Azure-Cloud, Teil 2: Continuous-Deployment-Strategien für Releases Eins nach dem andern Guido-Arndt Söldner, Matthias Wessendorf Um Code schnell auszuliefern, bedarf es einer Continuous-Deployment-Strategie. Zum Aufbau einer CI-/CD-Pipeline eignet sich Azure DevOps.

iX-Tract Für das Planen und Durchführen von Microservices-Releases benötigt man Con­tinuous-Deployment-Strategien.

Die Dienste Azure DevOps und Azure Pipelines lassen sich zum automatisierten Deployen von Containern nutzen.

Für die Beispiel-Microservices aus Teil 1 wird eine Pipeline mit den folgenden Schritten erstellt: Anwendung bauen, Container-Images in die Registry veröffentlichen und Container in den Azure-Kubernetes-Cluster deployen.

Der erste Teil unseres Tutorials führte in die Grundlagen von Microservices und Kubernetes ein [1]. Als Beispiel wurde eine Microservices-Applikation in der Azure-Cloud bereitgestellt – mit Containern als Laufzeitumgebung. Der zweite Teil steht nun im Zeichen von Continuous Integration und Continuous Deploy­­ment. Es soll gezeigt werden, wie man neue Releases schnell und zuverlässig ­veröffentlichen kann. Gegenstand sind Continuous-­Deployment-Strategien und die dazu nutzbaren Dienste von Microsoft Azure, also Azure DevOps Services und Azure Pipelines.