Wie KI bei der Absicherung des IoT helfen kann Schlaue Hilfe Oliver Schonschek Künstliche Intelligenz wird in vielen Bereichen der IT-Sicherheit genutzt. Im IoT hinkt ihr Einsatz noch den Möglichkeiten hinterher.

iX-tract Art und Vielfalt der Anwendungsbereiche sowie die damit verbundene Komplexität machen die IoT-Sicherheit zu einer besonderen Herausforderung für die Security­experten – die es zudem nicht gerade in Hülle und Fülle gibt.

Obgleich sich KI/ML bereits in vielen anderen IT-Sicherheitsbereichen etwa in der Angriffs- und Malwareerkennung bewährt hat, bleibt sie in Sachen IoT-Sicherheit noch deutlich hinter ihren Möglichkeiten.

Die Experten sind sich einig, dass der Einsatz von KI/ML zum Schutz von IoT-Strukturen weiter steigen wird. Voraussetzung für einen Gewinn an Sicherheit ist allerdings, dass auch die KI selbst geschützt wird und nicht als Angriffswerkzeug missbraucht werden kann.

Maschinelles Lernen (ML) und künst­liche Intelligenz (KI) können auch Sicherheitsfunktionen für das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) unterstützen. Erste Produkte sind bereits auf dem Markt verfügbar. Die Bandbreite, die KI-basierte Produkte in der IT-Sicherheit erreicht haben, lässt die IoT-Sicherheit aber noch vermissen. Das Potenzial in diesem Bereich ist jedoch enorm.

Besondere Herausforde­rungen bei IoT-Sicherheit

Die mit IoT-Geräten, -Systemen und -Diensten verbundenen Bedrohungen und Risiken sind vielfältig und entwickeln sich rasch weiter, stellt die europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit ENISA fest. Sie hat bereits zahlreiche Hilfestellungen und Dokumente zur indus­triellen und IoT-Sicherheit veröffentlicht (die wichtigsten sind über den Link ix.de/za8p zu finden).