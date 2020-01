Kryptografie in Go Bequem und sicher Reinhard Wobst Die Programmiersprache Go eignet sich nicht nur für Web-Backends, sondern auch zur Implementierung kryptografischer Anwendungen. Vieles ist standardmäßig enthalten, für Passwort-Hashing und Zufallserzeugung empfehlen sich Zusatzpakete.

iX-tract Die Programmiersprache Go enthält in ihren Standardpaketen grundlegende Funktionen zur Verschlüsselung von Daten.

Die Implementierung ist einfach und performant.

Im Paket crypto/cipher ist der Galois Counter Mode für alle Algorithmen enthalten. Er chiffriert per Counter Mode und bindet eine Prüfsumme ein.

Die Vorzüge von Go bestehen unter anderem in der Einfachheit, oft fast nicht messbaren Kompilierzeiten, einer leistungsfähigen und vor allem sicheren Implementierung von Nebenläufigkeit mit Channels sowie hoher Fehlersicherheit, nicht zuletzt dank meist kurzer und klarer Compilerfehlermeldungen ­[1–4]. Für einfache kryptografische Anwendungen wie die symmetrische Verschlüsselung von Daten, selbst noch mit per RSA chiffriertem Sitzungsschlüssel, reichen bereits die Standardpakete aus. Für mehr gibt es Zusatzangebote aus dem Pool freier Go-Software im Netz.