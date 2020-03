Backups für KMU mit restic Ruhig schlafen Marianne Spiller Mit dem schlanken, plattformübergreifenden Sicherungswerkzeug restic lassen sich mit wenig Aufwand zuverlässige Backup- und Restore-Workflows einrichten.

iX-tract Das quelloffene Backup-Werkzeug restic lässt sich über die Kommandozeile und per Skript bedienen.

restic speichert Backups nach Wahl im lokalen Netzwerk oder in der Cloud.

Alle Backups liegen verschlüsselt vor.

Restores lassen sich anhand ihrer Snapshot-ID oder mit der Option latest durchführen.

durchführen. Mit Policies kann der Admin festlegen, welche Snapshots er regelmäßig entfernen und welche er behalten möchte.

Gerade für kleinere und mittlere ­Unternehmen ist restic eine interessante Alternative zu etablierter Backup-Sofware [1]. Das Kommandozeilentool ist für die Plattformen Linux, Windows, macOS, FreeBSD und OpenBSD über GitHub als regelmäßig aktualisiertes Binary unter BSD-Lizenz frei verfügbar und lässt sich für alle übrigen Betriebssysteme unkompliziert aus den Quellen installieren (alle Links siehe ix.de/z2xq). Auf dem Zielsystem muss dazu die Programmiersprache Go in Version 1.9 oder höher installiert sein.

Der Eigenbau empfiehlt sich auch unter Linux, denn die in den Paketquellen der gängigen Linux-Distributionen enthaltenen Versionen sind üblicherweise weit entfernt von der aktuellen Version. Für den Einsatz in Produktivumgebungen lädt man die neueste Stable Release am besten direkt aus dem GitHub-Repository und entpackt die Software beispielsweise in /usr/local/bin unter dem Namen restic.