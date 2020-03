Microsoft SQL Server 2019 Java in der Datenbank Holger Schwichtenberg Die im Herbst erschienene Version 2019 des Microsoft SQL Servers bringt Verbesserungen in den Bereichen Performance, Recovery und Clustering.

iX-tract Neben T-SQL, C#, Visual Basic .NET, R und Python kann der SQL Server in Version 2019 Java-Code ausführen.

Erstmals ist UTF-8 für die Sortierung von Zeichenketten sowie für den Im- und Export von Datensätzen erlaubt.

Die globale Systemdatenbank TempDB lässt sich nun als In-Memory-Database halten.

Secure Enclaves, abgetrennte Speicherregionen im SQL-Server-Prozess, machen es möglich, verschlüsselte Daten zu verarbeiten.

Microsoft SQL Server 2019 (interne Versionsnummer: 15.0.2000.5) ist der Nachfolger der Version 2017 und die zweite Version von Microsofts Datenbankserver, die nicht nur auf Windows, sondern auch auf Linux läuft. Mit diversen neuen Features gibt er sich wieder etwas weltoffener als seine Vorgänger.

Java im SQL Server

Erfolgte die Programmierung innerhalb des SQL Servers in den Anfängen nur mit Microsofts hauseigener Abfragesprache Transact-SQL (T-SQL), können Datenbankentwickler seit 2005 auch die .NET-­Programmiersprachen C# und Visual Basic .NET nutzen. Ein gutes Jahrzehnt später kamen R (2016) und Python (2017) dazu. In der 2019er-Version ist es nun auch möglich, Java-Code direkt innerhalb des DBMS zu nutzen (alle Links siehe ix.de/zwm5).