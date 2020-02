Cloud-Dienste und Datensynchronisation in Eigenregie Privatsache Martin Gerhard Loschwitz Wer seine Daten fernab der großen Anbieter online verfügbar ablegen möchte, greift zum Eigenbau mit ownCloud, Nextcloud und Co. iX fühlt den etablierten Lösungen auf den Zahn.

iX-tract ownCloud, Nextcloud und Seafile bedienen als Rundum-sorglos-Pakete mit vielen Erweiterungen auch Enterprise-Bedürfnisse nach privaten, sicheren Cloud-Speichern unter eigener Kontrolle.

Spezialisierte Produkte wie das auf Git basierende SparkleShare, Pydio oder das abgespeckte Syncthing versorgen Anwender mit weniger umfangreichen Lösungen.

Die großen Produkte im Vergleich erweisen sich als ausgesprochen interoperabel und können sogar Daten untereinander austauschen, dank offener APIs.

Heutzutage scheint irgendwie alles Cloud zu sein. Elektrohändler bewerben selbst simple Festplatten mit Netzwerkanschluss als Private Cloud. Der Begriff Cloud hat sich breitgemacht, auch für Konzepte, die mit der ursprünglichen Natur des Cloud-Computings nichts zu tun haben. Die klassische Definition von Cloud-Computing ist, dass ein Anbieter seine Kunden mit virtueller Rechenleistung (Compute) und virtuellem Speicherplatz (Storage) versorgt. Und zwar on demand: Nur Dienstleistungen, die der Kunde tatsächlich abruft, stehen am Ende auf der Rechnung. Braucht der Kunde Ressourcen nicht mehr, räumt er sie frei und ist einen Ausgabenposten los, Kosten entstehen nur für verbrauchte Ressourcen.

Von Amazon und Azure bis zu Dropbox

Folgt man dieser Definition, landet man schnell bei klassischen Providern wie AWS, Azure oder GCP. Hier zieht man die Kreditkarte durch, klickt sich eine virtuelle Maschine zusammen und wird ­dadurch tatsächlich zum Cloud-Kunden alter Prägung. Natürlich bieten diese Unternehmen auch Storage-on-Demand, und Amazons S3 ist zum Gattungsbegriff für das gesamte Prinzip geworden. Dass Cloud-Firmen auch nur Compute oder nur Storage anbieten können, beweist seit Jahren das Beispiel Dropbox: Die Firma ist ausgesprochen erfolgreich damit, virtuellen Speicher zu verkaufen, auch ohne den On-Demand-Aspekt. Dropbox-Kunden müssen zwischen vom Anbieter festgelegten Paketen wählen, ganz klassisch und gar nicht Cloud.

Vor allem für deutsche und europäische Kunden gibt es allerdings gute Gründe, genauer zu bedenken, wem man seine Daten anvertrauen möchte. Unternehmen, deren Muttergesellschaften in den USA registriert sind, können von den dortigen Behörden zur Herausgabe von Daten gezwungen werden, und zwar auch dann, wenn diese auf Servern außerhalb der USA liegen. National Security Letters ver­hindern dabei unter Strafandrohung, dass die Kunden der Unternehmen informiert werden.

Für europäische Kunden ist die Situation brandgefährlich: Datenschutzregeln wie die DSGVO sind mittlerweile so streng, dass eine Strafe eine empfindliche Höhe erreichen kann. Das Auslagern sensibler Daten zu US-Anbietern scheidet heute in vielen Fällen von vornherein aus – teils wegen der Reputation, teils sogar weil klare gesetzliche Verbote dies verhindern.

Aber auf die Annehmlichkeiten von Cloud-Diensten wie einen zentralen Speicher, der von überall aus nutzbar ist, wollen viele Unternehmen und Privatan­wender trotzdem nicht verzichten. Hier kommen die in dieser Marktübersicht beschriebenen Private-Cloud-Lösungen ins Spiel. Sie richten sich an Unternehmen wie private Anwender und bieten meist deutlich mehr als nur Storage. Entscheidend ist dabei die Möglichkeit, Hard- und Software im eigenen Haus zu betreiben, zu 100 Prozent unter eigener Kontrolle.

Viele Anbieter

Und der Markt solcher Systeme ist mittlerweile heiß umkämpft: Insbesondere tut sich der Open-Source-Bereich hervor, in dem eine ganze Reihe passender Produkte zur Verfügung stehen. Die bekanntesten im Feld, ownCloud und dessen Fork Nextcloud, definieren den von der iX gewählten Ansatz: Zwar bieten die beiden Platzhirsche für manche Anwender womöglich schon wieder zu viel Komplexität und zuviele Features in ihren umfangreichen Webportalen. Aber vollausgestattet taugen sie auch für Firmen, die damit einen Großteil des benötigten Intranets abbilden. Die Bandbreite der angebotenen Erweiterungen ist riesig und geht an mancher Stelle selbst über das umfangreiche von Microsoft gebotene Portfolio hinaus. Von einer einfachen Anwendung mit Browser-Upload über eigene iOS- und Android-Apps bis hin zur Collaboration-Suite mit Office, Kanban-Board, RSS-Aggregator, Aufgabenverwaltung, Videokonferenz und Chat reicht das, was die Anbieter als Private Cloud definieren. own­Cloud und Nextcloud bringen sogar eine Versionskontrolle für alle hochgeladenen Dateien mit.

Es überrascht nicht, dass sowohl bei Funktionsumfang wie auch bei Qualität der Integration die großen Anbieter im Vergleich zu punkten wissen. Die Grenze zwischen „nice to have“ und „wichtige Funktion“ ist da nicht immer leicht zu ziehen. Die iX-Redaktion entschied sich für den Ansatz, ein Kernset an Funktionen zu definieren, bei den Herstellern abzufragen und gegebenenfalls bei einzelnen Werkzeugen weitere Features gesondert hervorzuheben. Wichtigster Faktor ist und bleibt die Möglichkeit, Dateien so online zu hinterlegen, dass sie schnell und sicher von anderen Geräten abrufbar sind. Damit eine Lösung es in den Test schaffte, musste sie zudem on Premises installierbar sein, ohne auf Online­dienste von Firmen wie Amazon, Micro­soft oder Google zu setzen. So blieben sechs Probanden übrig: ownCloud und Nextcloud, Seafile, SparkleShare, Pydio und Syncthing (siehe Tabelle „Marktübersicht für Portale und Software zur Datensynchronisation“). Die ersten drei finden sich auch im Angebot von Univention im Rahmen seiner Unternehmens-Linux-Distribution und stehen als Download zum Test zur Verfügung (siehe Artikel auf Seite 74).