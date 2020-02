Wiwynn Server des Open Compute Project von Wiwynn im Test Durchzug Hubert Sieverding Hinter dem Server Wiwynn SV7220G3 verbirgt sich mehr als nur ein YaTS, also Yet another Taiwan Server. Auf das Nötigste reduziert passen drei davon nebeneinander ins OpenRack. Für iX mussten sie zeigen, was die OCP-Spezifikation taugt.

iX-tract Nachdem in Europa erste Server des Open Compute Project für Experimente zur Verfügung stehen, konnte ein Test in iX stattfinden.

Das OCP setzt bei den aktiven Komponenten auf Bewährtes, wirft aber beim Systemdesign Altlasten der Standardhardware über Bord.

Die Neuerungen führen zu Inkompatibilitäten etwa in der Stromversorgung oder im Rack-Einbau, schaffen aber auch Raum für weitreichende Optimierungen etwa in der Kühlung und für die einfache Integration neuer Techniken wie NVMe.

Es gibt Server, die man nicht einfach aus dem Karton zieht, in eine Steck- und Netzwerkdose stöpselt, und schon kann die Installation beginnen. Der nach den Vorgaben des OCP (Open Compute Project) entworfene Server Wiwynn SV7220G3 ist so einer. Der Anschluss an die Steckdose scheitert schon daran, dass er für den Betrieb in einem 21" breiten OpenRack mit zentraler 12-Volt-Gleichstromversorgung ausgelegt ist, eine Umgebung, die sich auch im Heise Verlag nicht findet.

Herkömmliche Geräte belegen zwei Höheneinheiten in einem 19"-Rack und schmücken sich mit einer hübschen Frontblende, hinter der sich eine Reihe von 2,5"- oder 3,5"-Hot-Swap-Steckplätzen befindet. Dagegen verwechselt man Server nach OCP-Spezifikation auf den ersten Blick mit einem Einschubnetzteil, bei dem jemand vergessen hat, einen schützenden Deckel aufzuschrauben (siehe auch Seite 108 in diesem Heft).