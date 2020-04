WinDRBD – Replikationscluster DRBD für Windows Im Fenster gespiegelt Martin Gerhard Loschwitz WinDRBD bringt die Replikationssoftware DRBD von Linux auf Windows und erlaubt dort den Betrieb redundanten Speichers.

iX-tract Mit WinDRBD hat Linbit eine Windows-Version der unter Linux gereiften Replikationssoftware veröffentlicht.

Während die Replikation zwischen zwei Clusterknoten bereits in der Beta reibungslos funktioniert, sind der Multi-Node-Betrieb und das aktuelle Konfigurationswerkzeug Linstor für die erste stabile Version vorgesehen.

In Arbeit ist auch eine offizielle Replikation von Laufwerk C:, die sich bisher nur mit Skripten und Registry-Hacks bewerkstelligen lässt.

Microsofts Verhältnis zu Linux hat sich in den letzten Jahren deutlich entspannt. Für ihr Windows Subsystem for Linux 2 haben die Redmonder einen eigenen Kernel veröffentlich, und auch sonst beteiligen sich Microsoft-Entwickler aktiv am Linux-Kernel.

Freilich wurden die einstigen Kontrahenten nicht von heute auf morgen ein Traumpaar – und manche Sticheleien haben im Netz Kultstatus erreicht. Besonders beliebt war stets der 1. April: Mal verkündete Linus Torvalds, er arbeite künftig für Microsoft. Ein anderes Mal, im Jahre 2010, erklärte die Firma Linbit, sie werde ihr Produkt DRBD in Zukunft auch für Windows zur Verfügung stellen.