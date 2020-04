HPEs Primera im Test

Die letzten 100 Prozent Verfügbarkeit, die durch die Presse gingen, hatten nicht lange Bestand. Wenn es nach HPE geht, stünden zumindest die auf einem Primera Storage abgelegten Nachrichten zu 100 Prozent zur Verfügung (siehe Kasten „Das 100-Prozent-Versprechen“). Die Modelle der neuen Storage-Array-Familie Primera starten in der Königsklasse des Tier-0-Speichers für Fibre-­Channel-SANs. Dort positioniert HPE sie gegen traditionellen High-End-Speicher und schraubt den Maßstab für Ausfall­sicherheit und Leistung gleich ein wenig höher. Deshalb hat sich iX das handliche System Primera 630 ins Labor geholt und die große Primera 670 remote getestet. Aber auch ohne HPEs kernige Werbeaussagen haben die Systeme einige pfiffige Techniken parat.

Das 100-Prozent-Versprechen

Es gibt keine einhundertprozentige Verfügbarkeit bei technischen Systemen, das weiß auch HPE. Wohl aber eine 100-Prozent-Garantie. Die Broschüre „100 % Verfügbarkeit garantiert“ klärt auf: „Ein Ausfall ist eingetreten, wenn Kunden aufgrund eines Ausfalls des Speichergeräts [...] weder auf Virtual Volumes (VV) noch auf die Gesamtheit ihrer Daten auf einem Speichergerät zugreifen können.“ Und weiter: „Sollte die Verfügbarkeit als Folge eines qualifizierenden Ausfalls einmal auf unter 100% absinken, arbeitet HPE mit dem Kunden [...] bei der Lösung des Problems zusammen und vergibt Credits, die bei einem zukünftigen Kauf oder Upgrade von HPE Primera eingelöst werden können.“

HPE spielt – wie alle anderen Unternehmen auch – geschickt mit Marketingaussagen in den Zwischenüberschriften. So heißt es: „Kein Vertrag. Keine Einschränkungen. Keine Ausfallzeit“, um gleich im nächsten Satz den Abschluss eines HPE-Proactive-Care-Standardvertrags als Bedingung zu nennen. Jeder Mensch weiß, was gemeint ist: „Kein zusätzlicher Vertrag notwendig. Wir entschädigen einen Systemausfall.“ Ganz nebenbei folgt dann die Bedingung: „Aktivieren von HPE InfoSight und Zurücksenden der Daten an HPE.“ Man mag sich im privaten Umfeld daran gewöhnt haben, dass das Smartphone mithört und Alexa Waschmittel nachbestellt. Doch wenn eine Auswertungssoftware auf einem Enterprise-Storage-System nach Hause telefoniert, trifft das Prinzip „Bezahlen mit Daten“ Unternehmen, Behörden und Institute.