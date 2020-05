Paradigmenwechsel: Data Warehouses für die Cloud The Sky's the Limit? Julian Schulte Data Warehouses in der Cloud werden immer beliebter. Jetzt bekommen die Platzhirsche Amazon und Google Konkurrenz von mehreren Seiten. Sieben Cloud Data Warehouses im Vergleich.

iX-tract Cloud Data Warehouses nutzen die Möglichkeiten der Cloud zur flexiblen Skalierung.

Sie trennen die Datenverarbeitung (Compute) von der Datenspeicherung (Storage).

Auch bei großen Datenmengen punkten Cloud DWH mit schnellen Abfrageergebnissen.

Bei der Datenintegration löst Extract Load Transform (ELT) traditionelles Extract Transform Load (ETL) ab.

Alle Hersteller bieten flexible Abrechnungsmodelle.

Unbegrenzte Skalierbarkeit, schnelle Abfragen, den Datenbankadministrator kann man sich sparen, und um ein Vielfaches günstiger als klassische Data Warehouses sollen sie auch noch sein: Anbieter von Cloud Data Ware­houses versprechen eine ganze Menge. Doch was ist überhaupt ein Cloud Data Warehouse? Welche Anbieter gibt es am Markt, worin unterscheiden sie sich und worauf sollte man bei der Auswahl achten? Und: Können die Hersteller ihre Versprechen halten?

Mehr als nur eine Datenbank in der Cloud

Geht man nur vom Begriff aus, dann denkt man womöglich an eine normale Datenbank, die eben in der Cloud gehostet wird. Solche Angebote existieren (ein gutes Beispiel ist der Relational Database Service (RDS) von Amazon Web Services), doch sie sind nicht Thema dieses Artikels. Tatsächlich geht es bei den Cloud Data Ware­houses um weit mehr als nur das Deployment-Modell, also die Art des Betriebs. Man kann hier mit Recht von einer neuen Kategorie von Data Ware­houses sprechen, die neben dem Hosting in der Cloud auch Innovationen bei analytischen Funktionen, Performance und Preisgestaltung bieten.