Das Ökosystem um WebAssembly Auf dem Weg in Richtung Browser Sebastian Springer Die Idee, Web-Apps in anderen Sprachen als JavaScript zu ent­wickeln, ist nicht neu. Schon seit 2013 existiert mit asm.js eine Plattform, die beispielsweise C-Code im Browser ausführt. WebAssembly (WASM) greift den Ansatz auf und bietet Entwicklern eine Plattform zur Ausführung von vorkompiliertem Bytecode.

iX-tract WebAssembly ist nicht als Ersatz für JavaScript im Browser gedacht, sondern vielmehr als Ergänzung dazu.

WebAssembly-Bytecode lässt sich in nahezu nativer Geschwindigkeit ausführen und senkt entsprechend die Datenmenge.

Für zahlreiche Sprachen wie Go, Rust oder C++ existieren Werkzeuge, die nativen Code in WebAssembly übersetzen und die Routinen im Browser verarbeiten.

WebAssembly und das gesamte Ökosystem um den Standard haben sich in den letzten Monaten deutlich weiterentwickelt. Grund genug, einen Blick auf den aktuellen Stand und die Einsatzgebiete von WebAssembly im Alltag zu werfen. Dahinter steckt ein offener Standard, den das W3C definiert und vorantreibt. Er beschreibt ein Bytecodeformat, das sich in verschiedenen Webbrowsern ausführen lässt. Der wichtigste Meilenstein war im Dezember 2019 die Entscheidung des W3C, WebAssembly als Recommendation zu verabschieden. Es befindet sich damit auf Augenhöhe mit anderen Webstandards wie HTML, CSS und JavaScript, die ein Browser als native Konstrukte interpretiert und ausführt.

In seinen Grundzügen existiert Web­Assembly bereits seit 2015, hier allerdings noch mit einem minimalen Satz von ­Features. Das Ziel in der initialen Entwicklungsphase lag darin, die bis dahin spezifizierten Features in allen Browsern zur Verfügung zu stellen, damit die ersten Implementierungen zu fördern und Feedback einzuholen. Im März 2017 erklärte das W3C diese initiale Phase für beendet. Browserhersteller entwickelten ihre jeweilige WebAssembly-Implementierung in der anschließenden Stabilisierungsphase weiter. WebAssembly sollte sich spätestens mit der W3C Recommendation zuverlässig produktiv einsetzen lassen.