Kommerzielle Kubernetes-Distributionen im Vergleich Steuerjonglage Guido-Arndt Söldner, Torsten Volk Wie kaum ein anderes IT-Produkt kann Kubernetes in den letzten Jahren auf eine große Erfolgsgeschichte verweisen. Doch das Handling des mächtigen Open-Source-Projekts ist komplex. Kommerzielle Distributionen versprechen hier Abhilfe.

iX-tract Da Kubernetes mittlerweile in vielen Firmen essenzieller Teil der Infrastruktur ist, hat sich um die freie Orchestrierungssoftware ein großes Ökosystem gebildet.

Angebote für den On-Premises-Einsatz von Kubernetes erfreuen sich im Enterprise-Umfeld wachsender Beliebtheit.

Große Hersteller wie Google, Red Hat und VMware versuchen ihre Produkte mit vielen neuen Features zu positionieren und damit potenzielle Kunden zu überzeugen.

Angetreten, Entwickler beim Automatisieren der Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Containeranwendungen zu unterstützen, ist Kubernetes heute in vielen Firmen ein unverzichtbarer Bestandteil der Containerinfrastruktur. Treibende Kraft hinter dem Orchestrierungstool ist Google; im Jahr 2015 übergab man das Produkt der „Cloud Native Computing Foundation“ (CNCF). Die Liste der CNCF-Mitglieder ist lang – sie liest sich wie das Who’s who der IT-Welt. Nicht verwunderlich ist es daher, dass sich um Kubernetes in den letzten Jahren ein großes Ökosystem gebildet hat. Auch die Anzahl der Kubernetes-Distributionen hat stark zugenommen. Anfangs war die Auswahl hier noch recht bescheiden: In der Public Cloud war dies vor allem Googles Kubernetes Engine (GKE) und in der On-Premises-­Welt ist Red Hat mit OpenShift seit jeher der Platzhirsch. Unterdessen gibt es neben diesen beiden Produkten eine Reihe weiterer Kandidaten, die eine Betrachtung wert sind.

Der folgende Artikel konzentriert sich dabei auf Pakete, die sich on Premises oder in einer hybriden Umgebung betreiben lassen. Neben Red Hat OpenShift sind dies Googles Plattform Anthos, VMwares neues vSphere 7, Rancher, SUSEs CaaS, aber auch das mittlerweile zu Mirantis gehörende Docker EE (für Enterprise Edition). Darüber hinaus gibt es Angebote von Micro­soft und AWS, die zusammen mit Hardware gebündelt sind – die dieser Artikel jedoch nicht berücksichtigt.