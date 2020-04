Rechtliche Aspekte der Coronakrise Handlungsfähig Tobias Haar Auch im (IT-)Recht bewegt sich viel durch die Coronakrise. Gesetzgeber, Datenschutzbehörden und Gerichte reagieren auf die besonderen Herausforderungen.

Das Coronavirus hinterlässt in allen Branchen seine Spuren. Während in Branchen wie der Computer­spieleindustrie die Umsätze steigen, bringt die Krise viele andere Unternehmen in die Bredouille. Wenn Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen, weniger effizient aus dem Home­office heraus arbeiten oder wegen einer behördlich angeordneten Betriebsschließung gar nicht mehr arbeiten können, wenn Lieferketten zusammenbrechen, Mietzahlungen eingestellt werden oder Arbeitseinsätze im abgesperrten Ausland ausfallen müssen, wird nicht nur viel Vertrauen zwischen Vertragspartnern zerstört, das oft über Jahre mühsam aufgebaut wurde. Es stellt sich auch eine Unzahl an juristischen Fragen.

Nur gestundet, nicht erlassen

Über adidas ging jüngst ein Shitstorm hinweg, als der Konzern die Einstellung der Mietzinszahlung für Ladenlokale ankündigte. Andere Mieter – von der kleinen PC-Werkstatt bis hin zum IT-Großhandel – denken über ähnliche Schritte nach oder haben sie schon umgesetzt. Mit dem „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ hat der Bundestag in großem Umfang in Vertragsverhältnisse eingegriffen. Mietschulden aus der Zeit von April bis Juni 2020 rechtfertigen keine Kündigung des Vertrages durch den Vermieter. Die Regelung kann bei Bedarf bis September 2020 verlängert werden und umfasst auch die Nebenkosten.

Der Wegfall des Kündigungsrechts gilt, wenn der Mieter einen Zusammenhang zwischen dem Mietrückstand und der COVID-19-Pandemie glaubhaft macht. Müssen Ladenlokale aufgrund behördlicher Verfügungen geschlossen bleiben, liegt dies auf der Hand. Auch in anderen Fällen dürfte die Glaubhaftmachung der erheblichen Auswirkungen der Coronakrise auf das Wirtschaftsleben kein Problem sein. Oftmals übersehen wird jedoch, dass der Mieter selbstverständlich in der Zahlungspflicht bleibt. Allerdings gewährt ihm das Gesetz einen Zahlungsaufschub bis zum 30. Juni 2022. Tückisch ist allerdings, dass der Mieter auch Verzugszinsen zahlen muss. Wenn der Vertrag nichts anderes dazu regelt, betragen diese im gewerblichen Bereich derzeit 8,12%. Dies ist eine beachtliche Rendite für den Vermieter, der allerdings auch das Nachsehen haben kann, wenn sein Vertragspartner insolvent wird. Womöglich wird der Gesetzgeber hier aber noch nachsteuern.

Das Risiko, ein behördlich geschlossenes Ladenlokal nicht zweckmäßig nutzen zu können, ist in vielen Fällen nicht alleine vom Mieter zu tragen. Hier kommt es entscheidend auf die Regelungen im Mietvertrag an. Sehen diese vor, dass ein Geschäft zum Beispiel für den Betrieb eines IT-Reparaturunternehmens mit Publikumsverkehr geeignet ist, führen die behördlichen Ladenschließungen dazu, dass der Vermieter (!) diese Pflicht nicht mehr erfüllen kann. Darauf bezieht sich etwa die Ankündigung des mittlerweile insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof, keine Ladenmieten mehr zu bezahlen.

Es ist eine Frage des Einzelfalls, ob der Vermieter tatsächlich noch Miete für seine Ladengeschäfte verlangen kann oder ob er eine Mietminderung oder gegebenenfalls sogar ­einen Wegfall der Mietzinspflicht hinnehmen muss. Diese Rechts­fragen stellen sich unabhängig davon, ob ein Vermieter bei Corona-bedingtem Zahlungsausfall den Mietvertrag kündigen kann. Unternehmen, die einfach nur aus Vorsorge ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen, müssen aber auch ihre Gewerbemiete weiterzahlen. Argument hierfür ist, dass sie die Büros ja nutzen können, dies aber – ohne behördliche Anordnung – aus Gründen des Arbeitnehmergesundheitsschutzes nicht tun. Das fällt in ihr Risiko.

Juristisch spannend ist auch die immer häufiger diskutierte Frage, ob es sich bei der Coronakrise um einen Fall höherer Gewalt, auf Englisch „Force Majeure“ oder „Act of God“, handelt. Oftmals gibt es Regelungen dazu, dass in einem solchen Fall die Leistungspflichten aus einem Vertrag ausgesetzt sind. Der Platinenhersteller muss dann den Laptophersteller nicht mehr beliefern, das Beratungshaus kann die ERP-Einführung aussetzen. Es gibt viele Beispiele, die klarmachen, welche massiven Auswirkungen dies haben kann. Deswegen wird juristisch auch ein sehr hoher Maßstab angelegt.

Höhere Gewalt – ja oder nein?

Zunächst müssen entsprechende Verträge Höhere-Gewalt-Klauseln überhaupt vorsehen. Das Gesetz hilft nur wenig und wenn, dann unter viel höheren Anforderungen als nach den meisten Vertragsklauseln. In Standardverträgen müssen solche Klauseln der AGB-Kon­trolle standhalten, also transparent und nicht allzu einseitig sein. Das bedeutet auch, dass die „höhere Gewalt“ ein un­vorhergesehenes Ereignis ist, das – und der Zusammenhang ist sehr wichtig – den einen Vertragspartner daran hindert, seine Leistung für den anderen Vertragspartner zu erbringen.

Die praktischen Auswirkungen sind relevant: Ende Februar 2020 waren in vielen Fällen Auswirkungen der Coronakrise auf Vertragsverhältnisse nicht mehr unvorhersehbar. Und kann ein Unternehmen ohne Weiteres aus dem Homeoffice seine Leistungen erbringen, sind auch Ausgangsbeschränkungen oder gar Büroschließungen kein Hindernis. Die sogenannte „Flucht in die höhere Gewalt“ ist also nicht immer juristisch begründet, obwohl ein Virus grassiert, das weite Teile des Wirtschaftslebens lahmlegt. Und trotz Vorliegens höherer Gewalt müssen Dienstleister, etwa aus der IT-­Beratung, zumutbare Maßnahmen ergreifen, um die eigene Leistungsfähigkeit zur Vertragserfüllung aufrechtzuerhalten.

In Zeiten der COVID-19-Pandemie müssen sich IT-Notfallkonzepte von Unternehmen weltweit bewähren. Für die Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) folgt dies aus dem IT-Sicherheitsgesetz. Für Banken und Finanzdienstleister ergibt sich dies aus dem Kreditwesengesetz und den entsprechenden Grundsätzen der Bankenaufsicht wie der bekannten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Für die Verarbeitung personenbezogener Daten verlangt Artikel 32 der Datenschutz-Grundverordnung „geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten“. Unternehmen, die solche Daten verarbeiten, müssen auch bei unerwarteten Ereignissen deren Schutz gewährleisten. Dass diese Pflicht nicht nur theoretisch gilt, wird deutlich, wenn derzeit etliche Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten und von dort Zugriff auf Daten nehmen, die sie für ihren Arbeitgeber verarbeiten.

Datenschutz auch in Krisenzeiten

Im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus und den Herausforderungen bei dessen Eindämmung durch Arbeitgeber stellen sich datenschutzrechtliche Fragen, zu denen das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-­Holstein Stellung bezogen hat (siehe ix.de/z4r4). Diese Grundsätze dürften auch von Be­hörden anderer Bundesländer ­angewendet werden. Datenschutzrechtlich zulässig sind dabei „Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich Gesundheits­daten) von Beschäftigten durch den Arbeitgeber oder Dienstherren, um eine Ausbreitung des Virus unter den Beschäftigten bestmöglich zu verhindern oder einzudämmen“.

Besonders gilt dies in Fällen einer Infektion, des Kontakts zu einer nachweislich infizierten Person sowie bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts. Dies gilt in gleicher Weise für Gäste und Besucher von Büros und Arbeitsstätten. Um Kontaktper­sonen zu informieren, dürfen personenbezogene Daten des infizierten oder unter Infek­tionsverdacht stehenden Mit­arbeiters erfasst werden, „wenn die Kenntnis der Identität für die Vorsorgemaßnahmen der Kontaktpersonen ausnahmsweise erforderlich ist“. Die Datenschützer erwähnen ausdrücklich, dass der Datenschutz der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers im Bereich des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten nicht entgegensteht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte jedoch auch in Corona-Zeiten nur dann erfolgen, wenn sie im Einzelfall verhältnismäßig ist.

Diskutiert wird derzeit auch, inwieweit Standortdaten von Smartphones et cetera zur Pandemiebekämpfung durch Telekom und Co. an Behörden wie das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden dürfen. Wenn es dabei nur um grobe Raster sowie Menschengruppen geht und die Bewegung einzelner Handynutzer nicht erkennbar ist, hat auch der Bundes­datenschutzbeauftragte Ulrich Kelber keine Einwände. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zunächst geforderte, dann aber wieder aus dem Gesetzesentwurf gestrichene Möglichkeit der Handyortung von Infizierten und deren Kontaktpersonen wird erneut auf politischer Ebene diskutiert werden.

Zum Schutz von Unternehmen vor den finanziellen Folgen der Coronakrise werden derzeit zahlreiche Hilfsprogramme auf internationaler wie nationaler Ebene aufgelegt. Zu den Maßnahmen des Bundes kommen die der Länder und Kommunen hinzu. Auch private Organisationen und Privatpersonen haben Initiativen gestartet. Hier den Überblick zu behalten, ist sehr schwer. Hinzu kommt, dass Programme oftmals auf bestimmte Branchen und Unternehmensgrößen ausgerichtet sind. Eines ist allen jedoch gemein: Es soll im Bedarfsfall schnelle Hilfe geben.

Insolvenzantragspflicht ausgesetzt

Angesichts der Überlastung der staatlichen Verwaltung und des Versuchs, nur sinnvolle Unterstützung zu gewähren, dürfte dies in zahlreichen Fällen dennoch oftmals schmerzlich lange dauern. Auch hier soll helfen, dass die Insolvenzantragspflicht für Corona-geschädigte Unternehmen zeitweilig ausgesetzt ist. Für Kleinstunternehmen auch im IT-Sektor ist sicher interessant, dass sie bei „Leistungen der angemessenen Daseinsvorsorge“ bis einschließlich Juni 2020 ihre vertraglichen Pflichten verweigern dürfen. Das bedeutet etwa, dass sie ihre Zahlungsverpflichtungen für Gas, Wasser, Strom oder Telekommunikation in dieser Zeit aussetzen können, wenn andernfalls eine „Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen ihres Erwerbsbetriebs möglich“ ist.

In Deutschland droht (noch) kein sogenannter Stillstand der Rechtspflege. Die Gerichte arbeiten weiter. In vielen Fällen werden derzeit aber weniger dringliche Verfahren vertagt, um möglichst wenige Präsenztermine in Gerichtsgebäuden zu haben. Zudem leidet auch die Justiz unter vermehrten Krankheitsfällen. Es ist zu erwarten, dass auch hier der Gesetzgeber mit Änderungen in den Verfahrensordnungen auf die Corona-bedingten Verwerfungen reagieren wird.

Noch arbeiten die Gerichte – wenngleich bevorzugt auf sichere Distanz.

Bereits heute ist es allerdings möglich, Videokonferenzschaltungen in zivilgerichtlichen Verfahren anzuordnen. In § 128a der Zivilprozessordnung heißt es: „Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer übertragen.“ Dies kann durch die Beteiligten beantragt oder durch das Gericht „von Amts wegen“ gestattet werden und gilt auch für Zeugen und Sachverständige. Ein Hindernis könnte aber die mancherorts noch unzureichende technische Ausstattung der Gerichte sein. Gleiches gilt auch für Verfahren vor Finanz-, Verwaltungs-, Sozial- und Strafgerichten. Auch bei diesen erlauben die entsprechenden Verfahrensverordnungen den Einsatz von Videotechnik. Schließlich dürfen Richter im Rahmen der ­Befugnisse als „Sitzungspolizei“ vor Präsenzverhandlungen auch das Tragen von Atemschutzmasken zum Gesundheitsschutz anordnen.

Fazit

Die Coronakrise führt un­zweifelhaft zu zahlreichen ju­­ristischen Fragestellungen und Herausforderungen. Die Gesetzgeber auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene reagieren mit Moratorien für Vertragspflichten, Kündigungs­verboten bei Nichtzahlung von Mietzinsen und dergleichen. Die in Eile erarbeiteten und verabschiedeten Gesetzespakete sind teils fehlerhaft und dürften zu zahlreichen Gerichtsverfahren führen, die Juristen mutmaßlich noch Jahre beschäftigen werden. In vielen Fällen ist noch gar nicht absehbar, welche juristischen Auswirkungen die Coronakrise noch haben wird. Die Frage, ob es Großbritannien nun tatsächlich noch gelingen kann, auch juristisch den EU-Binnenmarkt bis Ende 2020 zu verlassen, ist nur eine von vielen. Aber auch sie hat signifikante Auswirkungen auf das IT-Recht. (ur@ix.de)