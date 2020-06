GitLab als One-Stop-Toolchain für Entwickler Container legende Wollmilchsau Christoph Puppe GitLab präsentiert sich als die Zentrale für den Prozess der Softwareentwicklung – inklusive Auditing, Weiterentwicklung, Betrieb und Überwachung. Da stellt sich die Frage, ob der Lieferumfang dem hohen Anspruch gerecht werden kann.

iX-tract CI/CD und Container bestimmen immer mehr den Alltag von Entwicklern und Administratoren.

GitLab vereint eine komplette DevOps-Toolchain unter einer Oberfläche.

Die kommerziellen GitLab-Varianten bieten zusätzliche Features, wie Code- und Vulnerability-Scanner oder mehr Monitoring.

Schon der Name deutet es an: GitLab bietet den Git-Server – aber auch Benutzerverwaltung, Runner, Wiki, Issue Tracker, Kanban-Board, Container-Registry, Sicherheitsscanner für Container und Sourcecode, Multi-Cluster-­Management und -Monitoring sowie Analyse der Entwicklung. Dazu ist es in fast alle bekannte Produkte für Entwickler integrierbar und selbst über eine API zu steuern. Für diesen Artikel kam die „GitLab Enterprise Edition 12.8.1-ee“ mit der Ultimate-Lizenz zum Einsatz.

Laut Webseite sollte eine Installation auf Ubuntu wenige Befehle erfordern. Das Skript hat aber einen Bug und so war ein anderer Weg angebracht. Das Einspielen per Helm auf einem GKE-Cluster verlief reibungslos und war in unter 30 Minuten erledigt. Das Passwort für root steht als Secret bereit und nach kurzem Einschwingen des Service steht eine vollständige Installation zur Verfügung.