Nativen Code mit C++ Insights anzeigen lassen Tiefe Einsichten Detlef Wilkening C++ verkürzt und abstrahiert den Code mit automatischen Vari­ablentypen, generischen Lambdas und Templates. C++ Insights zeigt den eigentlichen Code an und schafft damit ein besseres Verständnis.

iX-tract Durch seinen hohen Abstraktionsgrad und die Techniken, mit generischem Code zu arbeiten, ist C++ nicht immer leicht zu durchschauen.

Der Programmierer versteht häufig nicht, welchen nativen Code er genau erzeugt.

C++ Insights hilft, den generierten Code zu sehen und zu meistern.

Sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene birgt C++ viele Geheimnisse. Einsteiger verzweifeln oft an der automatischen Typdeduktion mit auto oder decltype oder an den speziellen Funktionen, die C++ in Klassen zum Teil automatisch erzeugt. Fortgeschrittene C++-Entwickler kennen diese Mechanismen meist gut, sie verlieren sich eher in Template-Instanziierungen bei Variadic-­Templates oder der Template-Metaprogrammierung.

Der Grund ist in allen Fällen, dass der Compiler dem Entwickler viel Arbeit abnimmt und den Code automatisch nach festen Regeln erzeugt. Eigentlich ist das ein Vorteil, da generierter Code fehlerfrei ist. Doch wenn die Regeln nicht bekannt sind oder die Codeerzeugung umfangreich wird, verliert so mancher Entwickler die Übersicht.