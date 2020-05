IT-Abteilungen auf dem Weg zurück in die Normalität Alarm aus Carsten Haak Corona hat auch die Pläne der IT-Abteilungen zum Katastrophenfall ausgehebelt. Nun gibt es einiges nachzuarbeiten.

iX-tract Die Kontakteinschränkungen haben die meisten IT-Abteilungen kalt erwischt, denn dieses Szenario hatte fast keine Übung für den Katastrophenfall berücksichtigt.

Unter Zeitdruck durchgeführte Änderungen müssen jetzt einer Überprüfung unterzogen werden, vor allem ist ein Sicherheitsauditing dringend notwendig.

Änderungen, die beibehalten werden sollen, etwa die Homeoffice-Anbindungen und -Ausstattungen, sind nun in den Regelbetrieb zu überführen.

Die Gewichtung der Berufsgruppen und die K-Fall-Pläne bedürfen einer kompletten Überarbeitung.

Auch für die IT-Abteilungen waren die letzten Wochen lehrreich. Wer glaubte, er sei auf alle Arten von Katastrophen vorbereitet, musste nun feststellen: Es kann noch schlimmer kommen – und vor allem noch ganz anders. Bisher war der K-Fall nur durch den teilweisen oder ganzen Ausfall von IT-Systemen definiert, also durch eine Katastrophe, die die Rechenzentren direkt betrifft. Nun heißt es, völlig umzudenken und dazuzulernen.

Denn nicht nur Hardware kann ausfallen, Software Fehler verursachen, sondern die bedienenden Kohlenstoffeinheiten – also die geschätzten Mitarbeiter – können ausbleiben; und nicht nur ein paar, die krank werden, nein, plötzlich müssen alle zu Hause bleiben. Und dabei laufen die zentralen Systeme in den RZs selbst zwar störungsfrei, allerdings fällt die Eingabe von Daten durch Dritte – durch eben jene Mitarbeiter – völlig aus, und damit alles, was sie tagtäglich in die Datenbanken, ERP-Systeme, Druckausgaben und alle anderen Installationen eingegeben haben. Es können keine Eingänge erfasst, keine Kunden angeschrieben und vor allem keine Rechnungen verschickt werden. Und damit bricht der gesamte Ablauf mancher Unternehmen zusammen.