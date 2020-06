Ein zertifiziertes ISMS bei der Fuchs Gruppe Gut abgeschmeckt Bernhard Meierrose dos Santos, Tobias Uchtmann Um bestimmte Unternehmensziele zu erreichen und robuster gegen IT-Angriffe zu werden, hatte sich der Gewürzhersteller Fuchs vor über einem Jahr für die Einführung eines ISMS entschieden. Zwei Verantwortliche berichten vom langen Weg von der ersten Planung bis zur erfolgreichen Zertifizierung.

iX-tract Ständig wachsende und sich verändernde Bedrohungen können es für ein Unternehmen erforderlich machen, ein ISMS einzuführen und die Gefahren so besser beherrschbar zu machen.

Neben einer durchdachten Planung und sorgfältigen Vorbereitung ist es essen­ziell, die für das jeweilige Unternehmen beste Vorgehensweise der Umsetzung zu finden. Zur Auswahl stehen verschiedene Richtlinien.

Neben der Festlegung definierter Änderungs- und Security-Incident-Prozesse kommt es vor allen Dingen darauf an, Informationssicherheit nie als abge­schlossen zu betrachten, sondern sich um ständige Verbesserungen zu bemühen.

Ende Januar 2020 konnte Alexander Fuchs, CIO der Fuchs Gruppe, die Urkunde über die erfolgreiche Zertifizierung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) nach der VdS-Richtlinie 10000 „Informations­sicherheitsmanagementsystem für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Anforderungen“ (das kostenlose PDF ist über ix.de/zxtr zu finden) in Empfang nehmen (Abbildung 1). In diesem Moment fast vergessen: über ein Jahr harte Arbeit bis zum Erreichen dieses Ziels.

Am Ende des langen Weges stand die erfolgreiche ISMS-Zertifizierung für die Fuchs Gruppe. Von links: externer Consultant und Autor Bernhard Meierrose dos Santos, CIO Alexander Fuchs, IT-Verantwortlicher und Autor Tobias Uchtmann und Markus Edel vom VdS (Abb. 1). Fuchs

Die Fuchs Gruppe ist Deutschlands größter Gewürzhersteller und weltweit das größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz. Im Teutoburger Wald und am Thüringer Rennsteig werden riesige Mengen an Gewürzen verarbeitet, verpackt und in die halbe Welt verschickt. Die Hochregallager beherbergen Tausende Paletten mit Pfeffer, Zimt, Kurkuma und viele andere und die Gewürzmühlen mahlen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr.