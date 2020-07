Mit Buildwagon HoloLens-Apps bauen Schnell gemischt Christian Leubner, Jobin Alexander Strunk Wer Anwendungen für Microsofts HoloLens entwickeln will, brauchte bisher zahlreiche Werkzeuge. Die Buildwagon-Plattform verspricht mit Cloud-IDE und JavaScript einen einfacheren Weg.

iX-tract Das traditionelle Erstellen von Apps für Microsofts HoloLens ist kompliziert und aufwendig.

Deutlich einfacher geht es mit der Buildwagon-Plattform, die einen schnellen Einstieg in die Welt der Mixed Reality ermöglicht.

Lokale Installationen entfallen komplett, die IDE liegt in der Cloud, programmiert wird mit JavaScript.

Seit ihrem Marktstart 2016 ist Micro­softs HoloLens als Augmented- und Mixed-Reality-Device nahezu konkurrenzlos. Hauptsächlich Unternehmen setzen die Brille ein, für Privatanwender dürfte der ambitionierte Preis von rund 3500 Euro für die kürzlich vorgestellte HoloLens 2 deutlich zu hoch liegen (siehe Artikel „Thronfolger“ auf S. 64).

Bislang gibt es nur wenig Standardsoftware für die HoloLens, ohne individuelles Entwickeln geht es in der Regel nicht. Das Erstellen nativer Holo-Apps ist jedoch alles andere als einfach und erfordert ­einen umfangreichen Werkzeugkasten, bestehend aus der Spieleentwicklungsumgebung Unity, Visual Studio und weiteren Add-ons wie dem Mixed Reality Toolkit for Unity. Da Know-how zu Unity in IT-Abteilungen eher selten zu finden sein dürfte, müssen sich die Programmierer nicht nur mit der neuen Hardware, sondern auch mit der zusätzlich anfallenden Softwareentwicklung befassen.