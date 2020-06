VMware: Hybride Cloud mit vRealize 8.1 Halb Wolke Guido-Arndt Söldner, Jens-Henrik Söldner Mit der neuen Version 8.1 hat VMware die vRealize-Suite aufgeräumt und erneuert. Das Produkt integriert jetzt AWS, Azure, Google Cloud und Kubernetes.

iX-tract VMware aktualisiert vRealize, ein Hybrid-Cloud-Produkt für Unternehmen, auf Version 8.1.

vRealize bündelt zahlreiche einzelne Bestandteile der vRealize-Suite sowohl als On-Premises- als auch als SaaS-Produkt und integriert über einen Marktplatz WordPress-, Elasticsearch- oder Jenkins-Images.

Nach umfangreichen Integrationen fremder Hypervisoren konsolidiert 8.1 jetzt den VMware-eigenen Produktzoo und integriert AWS, Azure, Google Cloud sowie Kubernetes.

Bereits seit vielen Jahren verfolgt VMware eine hybride Cloud-Strategie und bietet seinen Kunden dazu einen Softwarestack in Form der vRe­alize-­Suite an. Im Herbst letzten Jahres er­schien diese in der Version 2019. Die Versionsstände der einzelnen darin ent­haltenen Produkte hat VMware jüngst auf Version 8.1 angehoben und bietet darin insbesondere eine Unterstützung für vSphere 7. Dieser Artikel nimmt die aktuelle Version unter die Lupe und beschreibt, was sich im Vergleich zur Vorgängerversion verändert hat.

Wie schon seit eh und je bündelt VMware die vRealize-Produkte in verschiedenen Editionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang. Den Kern des vRealize-­Produktportfolios stellt dabei die vRealize-­Suite dar, die die Produkte vRealize Auto­mation, vRealize Operations, vRealize Log Insight und vRealize Suite Lifecycle Manager bündelt. vRealize Business dagegen stellt keine eigenständige Komponente mehr dar – vielmehr ist deren Funktionalität nun in die anderen Komponenten integriert.