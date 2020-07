Zuehlke Engineering AG HoloLens 2: Mehr Möglichkeiten, mehr Komfort Thronfolger Michael Sattler Die HoloLens 2 bringt neue Features für den Industrieeinsatz wie Augen- und Handtracking. Das Display bietet ein gößeres Blickfeld als beim Vorgänger, hat jedoch Schwächen.

iX-tract Die HoloLens 2 von Microsoft bringt mit Handtracking und Eyetracking neue Interaktionsmöglichkeiten ins Spiel.

Die Entwickler des neuen Displays haben ein paar Nachteile in Kauf genommen, um das Sichtfeld zu vergrößern, das beim Vorgänger als zu klein galt.

Mit den gut dokumentierten Entwicklungstools gelingt der Einstieg schnell, und sämtliche Funktionen der Brille lassen sich ohne Schwierigkeiten nutzen.

Unter Augmented Reality, der Überlagerung der Realität mit virtuellen Inhalten, können sich viele inzwischen etwas vorstellen. Ein enger Verwandter dieser Technik nennt sich Mixed Reality. Die tatsächliche Umgebung wird hier durch eine spezielle Brille betrachtet und verschmilzt mit einer künstlichen Welt. Man kann so natürlicher mit den virtuellen Objekten interagieren und sie bekommen einen direkten Bezug zur Realität. Virtuelle Charaktere benutzen beispielsweise die Möbel im Wohnzimmer, und Overlays an Maschinen passen sich deren Zustand an.

Die HoloLens von Microsoft ist in diesem Segment der Platzhirsch. Sie kann überzeugend virtuelle Objekte ortsfest im Raum darstellen und dabei die Umgebung einbeziehen. So verdecken beispielsweise Möbel im Raum lebensecht die virtuellen Gegenstände, Mobiliar sowie Wände und Fußboden lassen sich erkennen und zum Platzieren von Dingen verwenden. Der Nutzer bewegt die Objekte, indem er sie mit Kopfbewegungen anvisiert und mit der sogenannten Air-Tap-Geste aktiviert. Für die Brille finden sich vor allem im indus­triellen Sektor zahlreiche Einsatz­szenarien.