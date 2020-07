Veeam Backup & Replication 10

Wollte man alle zur Version 10 von Veeam Backup & Replication neu hinzugekommenen Hauptfunk­tionen und Änderungen besprechen, würde das den Rahmen eines Artikels sprengen. Deshalb soll er sich auf die elementaren Neuerungen mit besonderer Bedeutung für den operativen täglichen Einsatz beschränken. Eine komplette Liste hält Veeam zum Download bereit (siehe alle Dokumentationen unter ix.de/znzn).

Nie ohne anfängliche Fehler

Wie immer bei Major Releases ist das Spannendste in den ersten Tagen nach Erscheinen die Frage, ob sich kritische Bugs zeigen. Ende Februar schrieb Anton Gostev von Veeam, dass nach fünf Tagen und 25000 Downloads der ersten offiziellen Download-Version 10.0.0.4461 noch keine schwerwiegenden Bugs aufgetaucht seien. Gleichwohl benötige man mindestens vier Wochen, um dies tiefer zu untermauern. Einen Bug gebe es aber; er betreffe die SureBackup-Laborfunktion in Kombination mit verteilten DVS (Distributed Virtual Switches). Ein Hotfix sei bereits in Arbeit, so Gostev.

Einige User im Veeam-Forum sahen das aber anders. Bereits am 18. Februar klagte der erste, dass nach dem Update auf Version 10 plötzlich seine zeitgesteuerten Replika-Jobs nicht mehr starten würden, und zwar kein einziger. Es seien keinerlei Fehler in der Konsole zu sehen und keinerlei Aktivität in der Anwendung. Schnell gesellten sich weitere Nutzer hinzu, auch auf Reddit gab es Berichte über dieses Verhalten. Insofern war klar, dass es sich hier um ein grundsätzliches Problem handeln musste.